Как в школе-интернате появились малыши?

История одного эксперимента

Говорят: «Маленькие детки – маленькие бедки!». Десять лет назад во время острого дефицита мест в детских садах возникла не бедка, а настоящая беда. Что делать, когда ничего и никого нет – места в детском саду, неработающей бабушки, денег на няню? Помочь родителям, попавшим в безвыходное положение, решили в школе-интернате № 1.

ДВУХ ЗАЙЦЕВ ПОЙМАЛИ!

Педагоги разработали пилотный проект дошкольного воспитания для интерната. Отправили его на Всероссийский конкурс в Уфу и выиграли грант – 50 тысяч рублей. На эти деньги закупили оборудование для занятий. Помещения и необходимая мебель в интернате были свои.

– Сразу двух зайцев поймали, – шутит директор интерната Галина Николаевна Козлова, – и конкурс выиграли, и группу для дошколят открыли. Так ровно десять лет назад начался наш эксперимент! Дошкольная группа нужна не только для того, чтобы как-то сгладить дефицит мест в детских садах, но и подготовить деток к первому классу. Ведь стартовые возможности у ребят, с которыми занимались в детском саду, гораздо выше, чем у деток, не ходивших в садик.

– Дети – десять человек, которые пришли к нам тогда, – говорит воспитательница Ольга Ивановна Яскина, – очень быстро освоились. Занимались с ними по программе детских садов. Результаты не заставили себя ждать. У ребят развилась моторика, они научились правильно выражать свои мысли, строить предложения. А сколько выучили стихов и песен! Малыши с удовольствием участвовали во всех школьных мероприятиях: спектаклях, праздниках, утренниках. Это тоже всестороннее развитие, причём самым непосредственным и ненавязчивым образом.

– Со временем появилась ещё одна проблема, – продолжает Галина Николаевна, – мы написали программу по укреплению здоровья детей и послали её на Всероссийский образовательный форум. Опять заняли призовое место. К нашей радости, программа привлекла внимание Федерального института развития образования. Московские специалисты предложили нам открыть на базе нашей дошкольной группы новую экспериментальную площадку федерального уровня. Теперь мы работаем вместе с Москвой.

СЕРДЕЧКО ДЛЯ МАМЫ

Интересно, какие дети пришли на смену выпускникам первой экспериментальной дошкольной группы? К слову, её выпускники хорошо учились в школе, а сейчас получают образование в городских колледжах.

С директором по воспитательной работе Еленой Владимировной Махнёвой мы идём к дошколятам.

– Говорят, нынешние малыши совсем не похожи на тех, кто пришёл к вам десять лет назад. Это верно?

– Думаю, что нет. Детский мир мало меняется. Ребятишки во все времена любознательны, доверчивы, любят сказки и сильно привязываются к добрым и мягким людям. Наши дети – не исключение. Как-то говорят мне: «Повезло вам, Елена Владимировна: на ночь в группе нас совсем мало осталось. Уложите всех спать, сказку расскажите и тоже на боковую».

Сейчас вы увидите, какие это добрые, талантливые дети. Взять хотя бы Арину. Она лепит удивительные миниатюрные фигурки.

Пятилетнюю Арину мы застали за работой. Девочка рассказала, что очень любит лепить цветы и разных человечков. А сейчас она делает подарки для мамы Светы – красивые сердечки. Её подружка Сабина тоже готовила сюрприз для мамы Динары и папы Айдара.

– Сабина, а какое дело тебе по душе больше всего?

– Мне очень нравится играть, рисовать, лепить и учиться. Знаете, я скоро в школу пойду, в первый класс! Там надо будет стихи рассказывать, а я их уже много знаю.

Шестилетняя Галия приехала с родителями из деревни. Ей очень нравится в городе. Говорит, что в деревне скучно: на улице нет наряженных ёлок, троллейбусов и магазинов с игрушками.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 января 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104