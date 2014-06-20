Киноклассика у ёлки

Какие фильмы мы любим

Чем замечателен любой праздник? В первую очередь, своим антуражем. Вот и Новый год мы ощущаем почти на бессознательном уровне – по свежему хвойному аромату в комнате и отражению гирлянд в соседском окне. Уберите из праздничного состава запах мандаринов, ёлку с мишурой и подарками, и получится странный кутёж посреди зимы, напрочь лишённый новогоднего очарования.

Кроме фруктов и вечнозелёного дерева, новогоднюю атмосферу обычно дополняют любимые фильмы, без просмотра которых гирлянды тускнеют, а оливье киснет. В школьные 90-е годы, когда не то что компьютер – видеомагнитофон оставался для многих мальчишек несбыточной мечтой, я с нетерпением ждал газету с телепрограммой на первую неделю января. Обилие фильмов, ворох кинопремьер бередили душу, заставляя на время забыть даже о ёлке с подарками. Полагаю, не только у меня в юности оформился собственный список кинолент, символизирующих главный праздник страны.

… Тоже подумали про «Иронию судьбы…»? Не угадали! В школьные годы я был абсолютно равнодушен к судьбе интеллигентного романтика Жени Лукашина, чьи побеги от очередной зазнобы из Москвы в Ленинград и обратно, видимо, являются его фирменным стилем общения с женщинами. Ещё не съедены были салаты, ещё не прискучило мигание разноцветных лампочек на ёлке, как на телеэкране возникала весёлая рожица Маколея Калкина – комедия «Один дома» быстро стала культовой в США и в России. Отчасти, конечно, благодаря постоянному показу по телевидению. С другой стороны, стали бы центральные каналы ежегодно отдавать бесценный прайм-тайм первых чисел января прес-

ной киноленте? Как бы там ни было, несколько поколений мальчишек и девчонок наблюдали за тем, как сорванец Кевин азартно разделывается с парочкой незадачливых бандитов.

Нынче, когда оцениваешь её взрослым, придирчивым взглядом, бросается в глаза простодушная наивность сюжета, типичная плоскость американских шуток. Но фильм любим зрителями по всему миру не столько за юмор, сколько за яркое подтверждение истины: без семьи Рождество и Новый год – не праздники!

Встреча с чудом Рождества предстоит и героям кинокартины «Гремлины». Кто же виноват, что это чудо оказалось с налётом кошмара? Снятые в середине 80-х, «Гремлины» прочно вписались в ряд тех забавных «ужасов», которые пугают, а нам не страшно. Борьба симпатичного зверька Гизмо против мерзких гремлинов, захвативших американский городок накануне Рождества, разворачивается на фоне зарождающейся любви юноши и девушки.

Надо признать, у американцев производство рождественских фильмов поставлено на поток. Но далеко не всем из них суждено было стать в России любимым киноблюдом к новогоднему столу. У нас своего добра хватает. Взять хотя бы классику: «Карнавальную ночь», «Чародеев», «Двенадцать месяцев» с удовольствием смотрят и пересматривают. А без показа шедевра Александра Роу «Морозко» не обходится ни одно Рождество в Чехии.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 января 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104