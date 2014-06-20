«Классно не просто исполнять чужое, а создавать своё!»

Вячеслав Мазин – о самоопределении и социальных ролях

В химико-технологический техникум мы пришли одновременно. Вячеслав Мазин – преподавателем истории и обществознания, а я был студентом-первокурсником. Любопытнейшие подробности исторических событий и персонажей, образность речи и в то же время доступность изложения материала делали уроки Мазина необыкновенными. Скоро его назначили заместителем директора по воспитательной работе. Административные высоты не отдалили Вячеслава Александровича от молодёжи, наоборот, наделили полномочиями для организации мероприятий. Все они – будь то чемпионат техникума по футболу или создание команды КВН «Jack-pot» – яркими лентами вплетались в студенческую жизнь. Давно настало время поговорить с Вячеславом Мазиным о важном, и сегодня он отвечает на наши вопросы из шляпы.

– Хотели бы вы жить при коммунизме?

– Я вырос в большой семье, хотя был единственным ребёнком. В нашей четырёхкомнатной квартире проживали четыре поколения – от меня до прабабушки. Мама с папой работали, и я оставался на попечении родственников. Прабабушка была коммунистических убеждений, у неё на полке соседствовали портрет Сталина и икона Николая Чудотворца – уникальный синтез, характерный для тех времён. Я воспитывался как нормальный советский ребёнок и был уверен: коммунизм – это главная человеческая ценность. Услышав, что всеобщее благоденствие нам обещают к 1980 году, стал ждать этой даты. Утром 1 января первым делом спросил у мамы, наступил ли коммунизм, но она ушла от прямого ответа. В общем, тогда я при коммунизме жить хотел.

– Ради какой цели вы готовы пойти на преступление?

– Гениальный вопрос! Тут же вспоминается Макиавелли с приписываемой ему фразой, что цель оправдывает средства. Существует принцип искупления большего зла меньшим: если буду знать, что своим заступом за грань успею предотвратить ещё более страшную трагедию, то я решусь. Но при этом хочется обойтись без кровопролития.

– Чему вас учат ваши дети?

– Не стареть. Придают какой-то энергетический импульс на уровне физиологии. Благодаря детям я ощущаю себя моложе своих лет. Сыновья у меня разные по темпераменту, 18-летний Сергей очень спокойный, взвешенный. Говорят: семь раз отмерь, один – отрежь, так вот, Серёга десять раз отмерит, а резать не будет. Он учит меня обосновывать свои поступки. Пятилетний Константин другой: принимает решения по факту и не жалеет о последствиях. У него пока биполярный мир: это я хочу, и поэтому оно хорошее, а это – нет, и оно плохое. Понимаю, что Костя неправ, но мне нравится в нём отсутствие сомнений.

– Вы можете быть душой компании?

– Приходится, род деятельности обязывает. Когда меня приглашают в малознакомую компанию как гостя, а не ведущего, то в центр внимания не рвусь. Иногда хочется побыть в тени, не смешивая личное и профессиональное. Впрочем, зависит от компании – в прошлом году мы с однокурсниками отмечали 20-летие выпуска, и в какой-то момент я не выдержал и взялся за микрофон. Наверное, это свойство натуры – на свадьбах, юбилеях мне скучновато просто так сидеть, тянет к деятельности.

– Какое животное вы бы хотели приручить?

– Сколько себя помню, всегда был заядлым кошатником, возился с мурзиками и барсиками. Кот живёт у меня дома и сейчас. Из дикой природы – никого.

– В чём мы перегнали Америку?

– Наверное, в красоте наших женщин. Банальность, хотя и чистая правда. А ещё в человеческих качествах, в гостеприимстве. С виду россияне не такие открытые, и порой мы кажемся мрачными без натянутых улыбок. Не так демонстративны в проявлении радости, любви к Родине. Зато всегда готовы разломить последний бутерброд, отдав половину товарищу.

У меня знакомая однажды приехала из США к родственникам и попала с дочкой в детскую больницу по ул.Нагуманова. Она была шокирована условиями лечения, зато впечатлена персоналом. Та же бабулька-санитарка относилась к её, не говорящей по-русски дочке, как к родной внучке, жалела её, конфетами пыталась угощать.

– Какой возраст самый счастливый для мужчины и для женщины?

– Возраст, когда нас любят. Любят мама с папой, девушка или жена, дети, внуки. Привязки к какой-то цифири здесь нет.

– Способны ли вы на подвиг?

– В 11 классе к нам пришла новая учительница по литературе, вчерашняя выпускница института. Она задала нам сочинение о подвигах и героях. Я на нескольких листах изложил свою концепцию, какие герои молодцы и как миру необходим подвиг. А учительница мне потом сказала: «Не кажется ли тебе, что герои зачастую бывают заложниками обстоятельств, а подвиг – вынужденной мерой? Не продуманным шагом, а случайностью?». Я задумался. Брошусь ли в критический момент на амбразуру? Не знаю.

– Чемпионом по какому виду спорта вы хотели бы стать?

– Здесь двух вариантов быть не может – чемпионом СССР по футболу. К футболу меня приучил отец. Пацаном мечтал хотя бы на три минуты в конце матча выйти на замену за любимый «Спартак». Оказаться рядом с Черенковым, Дасаевым, Гавриловым – это ли не счастье? Но футболом я занимался лишь на дворовом уровне, и мне до «Спартака»…

– Вы же принимали участие в первенстве города?

– Было дело. Защищал ворота «ТЭЦ», «Уралхимремонта». В детстве бегал по полю с ребятами на два-три года постарше, ровесников не хватало. А куда деть шкета, который ещё ничего толком не умеет? Естественно, ставили в рамку. Так и стоял преимущественно на воротах.

– Где вы чувствуете себя уютнее всего?

– Однозначно – в собственной ванной. «Приду и смою этот день» – про меня. Вот где я ощущаю абсолютный комфорт и уют. Проточная льющаяся вода отвлекает от ненужных мыслей, успокаивает. На самом деле не так часто могу себе позволить понежиться в воде. В дверь постоянно ломится кто-то из домашних, так как я в своё время совершил роковую ошибку, объединив санузел в одно помещение.

– Если бы вы стали президентом, каким был бы ваш первый указ?

– А я не хочу быть президентом. В детстве читал и перечитывал от корки до корки «Историю древнего мира», восхищался храбрыми римлянами, греческими философами, мечтал тоже попасть в историю, чтобы мои деяния изучали через тысячи лет. Славу богу, поумнел! Теперь знаю – в историю можно не только попасть, но и вляпаться. И на такой огромный риск, как управление необъятным, противоречивым государством сегодня бы не отважился. К тому же, в душе пока живёт юношеский идеализм, чтобы всем стало хорошо, но указами всеобщего блага не достичь. Его не может быть по закону вселенского равновесия. «Что бы делало твоё добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с неё исчезли тени?» – помните диалог Воланда с Левием Матвеем? Для всех хорошим не будешь, нечего и пытаться.

– При каких обстоятельствах вы можете броситься в драку?

– Когда вижу явную несправедливость – она меня больше всего угнетает. Не могу смотреть, если над человеком издеваются более сильные оппоненты, а у него не получается дать им отпор. Может, с кулаками-то сразу не наброшусь, но поговорю. И за близких вступлюсь, не задумываясь. Разбираться буду потом.

– О чём бы хотели написать книгу?

– Вы не поверите, но я написал. В прошлом году выдалось несколько свободных вечеров, и мне их хватило для небольшой новогодней повести листов на тридцать. В ней нашлось место фэнтези, жизненной философии, моему личному опыту и наблюдениям. Издавать пока не думал, писал для семьи и друзей. Интересно попробовать себя во всех видах творчества. Так, в 16 лет, едва выучив аккорды игры на гитаре, я принялся сочинять песни. Пою их до сих пор, только редко и очень узкому кругу лиц. Классно же не просто исполнять чужое, но и создавать своё!

– Был ли СССР самой читающий страной?

– Хм, не ездил я тогда в другие страны и сопоставить впечатления не могу. Но отлично помню ажиотаж вокруг подписных изданий, где, конечно, была оборотная сторона – люди собирали полные собрания ради престижа, своего реноме. И всё же, если советские граждане были готовы платить за книги на спекулятивных рынках большие деньги, это о чём-то говорит. Мне в 12 лет отец приобрёл «Всадника без головы» Майн Рида. Сейчас Рид – доступное, обыкновенное чтиво. А тогда папа сделал меня счастливым.

В одном уверен стопроцентно: в России читают гораздо меньше и реже, чем в СССР. И это одна из главных бед нынешней молодёжи. Нет той массовости в стремлении быть разносторонне развитыми. Впрочем, добавлю ложку мёда в ностальгирующую бочку дёгтя. В новогодние праздники из ведущего свадеб и юбилеев я временно перевоплощаюсь в Деда Мороза. Привык, что современные дети заказывают мне (а родители покупают) айфоны, трансформеры, игровые приставки. Представьте моё недоумение, когда в одной состоятельной семье в подарок шестилетнему мальчику купили три тома Жюля Верна. Увидев презент, я изумлённо посмотрел на отца, но мало ли у кого какие причуды? Однако ещё больше Дед Мороз удивился, когда ребёнок, получив три увесистые книги, восторженно начал прыгать по комнате. Такого ликования я не видел давно. Спустя пару недель беседовал с его отцом. Рассказывает, сын читает потихоньку Жюля Верна и нахваливает подарок Деда Мороза.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 января 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104