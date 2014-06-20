Книга об истории спорта в Стерлитамаке

От уроков гимнастики – до мировых рекордов

Своеобразный подарок к 250-летию родного города преподнёс в конце 2016 года уроженец Стерлитамака, кандидат исторических наук Олег Васильевич Лисаченко – под его авторством вышло научно-популярное издание «Стерлитамак спортивный: страницы истории».

Знаете ли вы, что термин «спорт», подразумевавший все гимнастические упражнения, стрельбу в цель, фехтование, верховую езду, охоту, рыболовство, мореплавание, упоминается в российских печатных источниках с середины XIX века? А в нашем провинциальном Стерлитамаке первая попытка внедрения уроков гимнастики в городских образовательных учреждениях была предпринята в 1889 году, когда городская управа выделила 120 рублей (по тем временам довольно большая сумма), чтобы нанять учителей гимнастики. Первыми наставниками местных подростков в этом деле были выпускники Благовещенской мужской учительской семинарии В.В.Николаев, Н.М.Килуев, П.А.Максимов. В четырёхклассном городском училище учителем гимнастики стал унтер-офицер в отставке Е.А.Ермолаев, в 1896 году награждённый серебряной медалью «За усердие» – за большой вклад в дело физического и эстетического воспитания мальчиков и девочек. Первый футбольный матч в Стерлитамаке был сыгран в 1912 году, а первые спортивные секции появились в городе в 1920-м под эгидой Башкирского всеобуча (Всеобщее военное обучение).

Автор книги рассказывает и о том, что первые значкисты ГТО (Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» положил начало физкультурному взрыву в стране) появились в Стерлитамаке в 1931 году. За один год число физкультурников в республике увеличилось с 6 до 30 тысяч. Победителями Всебашкирской спартакиады 1932 года стали стерлитамакцы Раиса Бадаева и Пётр Верушкин, успешно выступали стерлитамакские волейболисты, пловцы и легкоатлеты. Первый стадион в нашем городе открылся в 1934 году, а в ноябре 1935 года членами городской организации коммунистического интернационала молодёжи был открыт Дом физкультуры.

В предвоенные годы проходили массовые соревнования по сдаче норм ГТО, ПВХО («Готов к противовоздушной и противохимической обороне»), «Ворошиловский стрелок». В 1942 году при Стерлитамакском учительском институте был организован факультативный курс по подготовке учителей физкультуры. На территории завода имени Ленина в самые тяжёлые военные годы заливали каток, а в 1945 году соорудили физкультурный городок с баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками.

Первым мастером спорта СССР в 1959 году стал учитель физической культуры школы № 3 Юнир Файзуллович Даутов – лыжник, прыгун с трамплина, кандидат в олимпийскую сборную страны.

Автор на фактических примерах рассказывает об огромном вкладе в развитие спортивного Стерлитамака таких легендарных личностей, как Р.А.Коронцвит, В.А.Секин, Н.Я.Ерёменко, В.М.Титов, о достижениях лучших стерлитамакских спортсменов – Татьяны Лебедевой, Андрея Пестряева, Ирека Зарипова, Рината Кадырова, Юлии Абубякировой и других.

В своей обширной монографии Олег Лисаченко приводит историю развития в городе многих видов спорта, начиная с таких популярных, как футбол, волейбол, мотоспорт, лыжный спорт, плавание, бокс, так и многим почти неизвестных – мотобола, флорбола, хоккея с мячом, стрельбы из лука, гребли… Книга является первым серьёзным исследованием в этой области и предназначена (а также, безусловно, интересна) не только для специалистов по физической культуре и спорту, краеведов, но и для школьников, любителей спорта, для широкой аудитории читателей. Кстати, автор просит замечания и дополнения присылать по адресу: E-mail: lov_oleg@mail.ru.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104