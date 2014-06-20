Когда не было асфальта

Уважаемая редакция!

Большая просьба: напишите, пожалуйста, о пленных немцах, которые работали в нашем городе. Моя мама рассказывала о том, какие они были измождённые, голодные, как они мостили булыжниками улицу Мира…

Земфира

О том, что пленные немцы в послевоенные годы работали в Стерлитамаке, то и дело приходится слышать от старожилов. Что само по себе не удивительно: в те годы их можно было увидеть в разных уголках нашей необъятной родины. Страна лежала в руинах, и те, кто вчера разрушал и бесчинствовал, теперь кротко замаливал свою вину. И в тыловом Стерлитамаке работы хватало.

Однако эти военнопленные были далеко не первыми. Ещё в ходе Первой мировой войны, после успешных наступательных операций русской армии 1916 года, в России появилось немало пленных немцев, австрийцев, чехов, словаков, венгров и представителей других народов Германской и Австро-Венгерской империй, воевавших против Антанты. Их размещали в глубоких тыловых городах и уездах. Более трёх тысяч пленных прибыло тогда в Уфимскую губернию.

В нашем городе они появились в конце 1916 года. Горожане прозвали их «гутентаговцами». Городская управа передала под пленных полуподвальный этаж городской управы, которая располагалась по ул.Соборной (ныне Садовой, в районе физкультурного техникума). А вскоре уездные депутаты, очистив от мусора цокольный этаж уездной управы (нынешнего здания управления соцзащиты), поселили в нём 56 «гутентаговцев». Судя по фамилиям, «новосёлы» представляли всю пёструю Австро-Венгерскую империю. В списке военнопленных были Степан Стаху, Пётр Гагуль, Семеон-Бела Загорский, Вильгельм Штайнберг, Бела Червен, Максим Дзябо и другие. Пленные занимались ремонтом мостов, укреплением берегов, благоустройством города, здания управы. Разнарядки на них поступали и на казённый винный склад № 4 (ныне – ликёро-водочное производство). Были среди них и специалисты по кузнечному делу. Это Ежи Блаута, Густав Бреди, Рудольф Драга. Их возили на работу подмастерьями на земскую кузницу.

В распоряжении пленных была и уездная библиотека, которой заведовала Аделаида Любояцская – полька по национальности. «Стерегли» пленных швейцар управы В.Мельников и сторож П.Худояров. Пленные могли свободно выходить в город и посещать церковь. Обед им привозили из кухни арестантского дома. За порядок и содержание пленных отвечал сам начальник тюрьмы Ф.Грамм.

Не лишены были пленные и культурного досуга. По улице Базарной, 81, недалеко от управы, для немецких и австрийских военнопленных был снят жилой дом мещанина С.Матюшина, в котором проживали десять военнопленных: Леве Руберт, Карл Франк, Юдиц Михаль, Бобрак Фриц и другие. Над воротами дома висела табличка на русском и немецком языках: «Немецкий комитет военнопленных». Здесь, по разрешению властей, отмечали национальные и религиозные празднества пленные со всего уезда.

Во время гражданской войны большинство из них вошли в состав мятежного корпуса белочехов и ушли вместе с колчаковцами. Дальнейшая судьба их неизвестна.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 января 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104