Когда сбываются мечты

На «Ла-Ла Ленд» – за хорошим настроением

В прошлый выходной сходила с друзьями на фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Два с хвостиком часа пролетели незаметно, хотя в некоторых сценах всё-таки ощущалась некоторая затянутость. Впрочем, это едва ли не единственный недостаток ленты, уже успевшей получить семь премий «Золотой глобус» и выдвинутой на «Оскар» в четырнадцати номинациях.

Я обожаю мюзиклы. «Серенада Солнечной долины», «Кабаре», «Чикаго», наши «Стиляги» – эти фильмы могу пересматривать бесконечно. Трагикомический мюзикл «Ла-Ла Ленд» полон юмора, хороших шуток, в нём есть смысл и положительный посыл. Он легко смотрится и оставляет в сердце светлый, с горчинкой, след. Ведь ты в очередной раз понимаешь, что не всем твоим мечтам суждено сбыться. Мне, например, даже слёзы пришлось скрывать от своих спутников.

Только не подумайте, что это банальная мелодрама. История любви девушки по имени Мия, зарабатывающей на жизнь в качестве бариста и мечтающей стать кинозвездой, и фанатика джаза, талантливого пианиста Себастиана, прозябающего за инструментом в третьесортных барах, превращается в историю о том, как сбываются мечты. И о том, какую цену мы платим за это.

Молодые люди начинают встречаться, влюбляются друг в друга и признаются, что хотели бы получить от жизни. Мия в свободное от работы в кафе время бегает на кинопробы, пишет пьесы и даже пытается их ставить. Её избранник грезит собственным джаз-клубом, но при этом отказывается сделать для воплощения своей мечты хоть что-то реальное. Она становится его музой. И когда мечты обоих начинают обретать конкретные очертания, платой за успех каждого становится расставание.

Танцы и песни, которых в «Ла-Ла Ленде», как и во всяком мюзикле, хватает, не вызывают раздражения. А тексты песен для тех, кто неважно знает английский или не владеет им вовсе, снабжены титрами. Так что зритель понимает то, о чём поют герои. А они, стопроцентные романтики, поют лишь об одном:

– Дано только нам, «глупцам»,

Ключи подбирать к сердцам…

Фильм атмосферный. Он снят в стиле лёгкого ретро, хотя изобилует современной атрибутикой – смартфонами, крутыми автомобилями. Но вот одежда, пластинки, интерьеры напоминают 60-70-е годы прошлого века, и это делает картину особенно нежной и романтичной.

Увы, разочарование – удел всех мечтателей. От этой мысли сложно избавиться, и именно она вызывает грусть.

Казалось бы, эта киноистория скорее для девушек, нежели для мужчин. Однако мне «Ла-Ла Ленд» порекомендовали к просмотру именно представители сильной половины человечества. Первый, 20-летний студент, отозвался о фильме, как о музыкальном шедевре. Второй, 27-летний инженер, сказал, что это очень доброе, необычное, светлое кино, которое оставляет положительные эмоции, чего так не хватает большинству современных фильмов.

Я согласна с обоими. Если вы хотите сходить в кино за хорошим настроением и если вы любите мюзиклы, то «Ла-Ла Ленд» – это фильм для вас.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104