«Космос – это моё!»

Зачем в век информационных технологий дети допытываются, как устроена Вселенная?

Стерлитамак вновь встречает региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Это ежегодное событие вдохновляет людей больше, чем суперлуние, затмение или парад планет. Участников олимпиады в СФ БашГУ приветствует научное сообщество. Старшеклассники состязаются в том, кто вернее вычислит тангенциальную скорость звезды и оценит массу экзопланеты. Учителя обмениваются опытом на семинаре: им требуется немало мастерства, чтобы научить детей науке, отсутствующей в школьной программе. А мы, сторонние наблюдатели, понимаем: интерес школьников к Млечному Пути и межзвёздной пыли обязательно приведёт к тому, что жизнь на Земле станет разумнее и лучше.

ОТ МЕДИЦИНЫ ДО ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ

Эти ребята совсем взрослые: у них уже есть паспорт. А ещё есть знания о Вселенной, добытые на дополнительных занятиях и самостоятельно. Впереди – четыре часа на размышления о загадках мироздания. С собой – только ручка (за счастье – калькулятор, циркуль и транспортир). Если очень повезёт, в аудиториях школьникам раздадут подвижную карту звёздного неба. Впрочем, это бывает редко.

Перед олимпиадой говорим с теми, для кого созвездия и галактики – не декорации к «Звёздным войнам», а предмет детального изучения.

– Астрономия – это интересно: особенно мне нравится решать задачи, – рассказывает 16-летний Евгений Кириллов (он учится в БЛИ-3 и участвует в олимпиаде третий год подряд). – Почему я уже занимал призовые места? Готовился: читал энциклопедии, книги о путешествиях. Задачи бывают сложные и не очень, но когда сложные, это интереснее. Я хочу стать врачом. Пригодится ли мне в этом астрономия? Конечно, ведь она связана с физикой.

– Моя любовь к астрономии началась с книг и телепередач: я имею в виду каналы «Национальная география» и «Наука.0», – вспоминает девятиклассник гимназии № 1 Айрат Салихов.

– В прошлом году ты, восьмиклассник, выполнил олимпиадные задания для девятиклассников и победил. Как ты думаешь, почему?

– Может быть, дело в моей дотошности? Просто в школьном этапе олимпиады по астрономии я участвую с пятого класса. Наверное, невозможно позаниматься немного перед олимпиадой и выиграть. Нужно годами читать книги и решать задачи. Каждый день хотя бы час выделять на это. Что мне нравится в астрономии? Это удивительно: с помощью формул и чисел можно узнать многое о далёких звёздах и планетах, даже не наблюдая их в телескоп!

– Я участвую в олимпиаде с девятого класса, соперников своих знаю и не боюсь, – улыбается одиннадцатиклассница лицея № 1 Евгения Александрова. – Сегодняшнее испытание покажет мой уровень и, возможно, приблизит меня к моей мечте: я хочу стать специалистом в этой сфере. Буду поступать в военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге. Я понимаю: чтобы служить в военно-космических силах, нужно быть стойкой, сильной и готовой ко всему. Думаю, я такая.

ПРО ЭНТУЗИАЗМ

– Знания по астрономии содержатся в курсе физики – например, девятиклассники теоретически доберутся до них в апреле-мае. Поэтому мы с ребятами собираемся и готовимся к олимпиаде на специальных занятиях, в свободное время, – объясняет учитель физики гимназии № 1 Ильдар Искандарович Валитов.

– Что требуется ученикам для победы?

– Внимательность, память, знания по математике и физике… А иногда даже знание русского языка, – улыбается педагог. – Прежде всего для того, чтобы правильно понять задания. Иногда в них встречаются такие термины, как, например, «альбедо», «альмукантарат» – если они ребёнку знакомы, уже половина победы в его руках.

– Астрономия не изучается в школе как отдельный предмет, это осложняет подготовку к олимпиаде, – признаётся Ильдар Гильфанович Казнабаев, учитель физики БЛИ-3. – Успехи моих ребят – это их заслуга. Я стараюсь создать для них условия, помочь советом: что почитать, что посмотреть. В будни у нас уроки и различные дополнительные занятия, поэтому астрономией занимаемся по выходным. Я считаю, для понимания этой науки нужно любить и знать физику, математику, географию, иметь широкий кругозор, читать энциклопедии. Особенно много зависит от личных качеств ученика: согласитесь, не каждый ребёнок способен организовать свою работу – сесть и самостоятельно добывать знания, изучать и анализировать прочитанное. Такая мотивация и сила воли вызывают уважение.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 января 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104