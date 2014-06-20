Крутой поворот

Наш выпускник – в курсантских погонах

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище готовит офицеров для войск быстрого реагирования, подразделений ВДВ, которые находятся в состоянии боевой готовности и способны выполнить любой приказ. «ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой категории…» – слова легендарного командующего ВДВ генерала В.Ф.Маргелова. Считается большим везением поступить в этот военный вуз, конкурс в котором в последние годы на некоторые специальности выше, чем в престижном столичном вузе.

Парню из нашего города повезло – он курсант первого курса РВВДКУ. Приехал домой на зимние каникулы, согласился ответить на наши вопросы. По его просьбе мы не публикуем фотографию и вынуждены изменить имя и фамилию – секретность. Объясняет, что подписывал бумаги о неразглашении информации об учёбе и службе.

Роберт, назовём так моего собеседника, – высокий, статный юноша, серьёзный, немногословный. Учился в школе № 20, после начальных классов перешёл в кадетский класс школы № 4.

– Я не помню, откуда у меня возникло желание стать военным, – говорит Роберт. – В семье, среди знакомых и друзей военных нет. С пятого класса я целенаправленно шёл к этому.

Немыслимо, но в Рязанское военное училище он поступил случайно. В таких случаях говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В прошлом году, окончив школу, поехал в Михайловскую военно-артиллерийскую академию, расположенную под Санкт-Петербургом, откуда пришёл вызов. Через несколько дней, в военно-полевом лагере, где проводятся вступительные испытания, выяснилось, что Роберт не сдавал ЕГЭ по физике, а результаты по этому предмету обязательны для поступления в академию. Он не растерялся и поехал в Рязанский военный вуз, где физика для поступления не требуется.

– Из Санкт-Петербурга до Москвы доехал на автобусе, а дальше – на электричке до Рязани. По дороге разговорился с парнем, который тоже ехал поступать. Он знал дорогу в учебный центр «Сельцы», расположенный за городом.

– Условия в лагере спартанские, такие же, как и в Михайловской академии. Дожди сменялись ясной, солнечной погодой, и считалось везением заселиться в непромокаемую палатку, – вспоминает Роберт. – Но трудности меня не пугали, хотя часть ребят струсили, забрали документы и уехали домой.

Парней, не готовых к армейской жизни, и позже, по словам Роберта, было немало. По собственному желанию уезжали курсанты и с курса молодого бойца, и во время учёбы в вузе:

– Непростые условия – первое испытание на прочность. Нужно быть готовым к другому распорядку дня, забыть про мамины пирожки…

Роберт спокойно проходил вступительные испытания – тест по профотбору, бег на сто метров и три километра, подтягивание. С ребятами из взвода, которые приехали из Калининграда, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга обсуждали свои шансы на поступление.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 января 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104