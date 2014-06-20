Куда податься, чем заняться?

Застолье нужно чередовать с активным отдыхом

Чем вы планируете заниматься в новогодние каникулы? Уверена, что многие из вас ответят однотипно: спокойно доделаю всё, что не успевал сделать в будни, дочитаю книжку, которую начал в прошлом году, высплюсь и наемся любимой селёдки под шубой, смотря в сотый раз «Иронию судьбы». Мои новогодние каникулы тоже весьма неоригинальны: каток, книжки и ноутбук, на котором в специальной папке хранится режиссёрская версия «Властелина колец» (три фильма по четыре часа каждый!). В принципе, проводить так каникулы довольно приятно – дома тепло, уютно, вся семья в сборе. Но застолья можно и нужно чередовать с чем-то активным и занимательным.



Представьте, что утром 1 января у вас отключили интернет и кабельное, а на книжные стеллажи повесили колючую проволоку. Что делать? Правильно, выходить на улицу. Надевать тёплые свитера, брать запасные варежки, детей и друзей и идти… ну, например, в парк – кататься на колесе обозрения, опробовать каток и семиметровую горку, построить снежную крепость и устроить снежную битву.

Если вы, как и я, всю жизнь мечтали освоить сноуборд, но вечно находили какие-то причины этого не сделать – самое время осуществить свою мечту. Да, пару раз вы съедете с горки на животе или на пятой точке, наберёте полные ботинки снега, возможно даже потеряете шапку, но оно ведь того стоит, правда? Если же вам кажется, что вы уже не в том возрасте, чтобы осваивать горные лыжи и сноуборд, или ваша грация гарантирует вам пару переломов – приобщитесь к тюбингам. На таких надувных «ватрушках» можно даже соревнования на самый изящный спуск с горы устраивать. Главное, не забывайте о собственной безопасности, а на горнолыжку обязательно возьмите большой термос с горячим ароматным чаем, он согреет и не даст заболеть.

Если экстремальные условия не для вас, а активности хочется, отправляйтесь в лес за Ольховку. Там наши спортивные горожане уже накатали крепкую лыжню. Неторопливые прогулки, хруст снега под лыжами, белоснежные деревья – это прекрасный способ психологической разгрузки.

Неделя свободного времени и наличие автомобиля – чем не повод отправиться в небольшое путешествие? Можно посмотреть на живописные уголки нашей республики, а можно уехать и за её пределы. Невероятно красив, например, зимний Екатеринбург. В прошлом году, кстати, там поставили самую большую новогоднюю ёлку в России.

А если с погодой не повезёт? В метель, конечно, на лыжах не покатаешься. Но это не повод провести под одеялом весь день. У вас есть настольные игры? Нет? Пока не поздно, исправьте это недоразумение! За играми в «Уно», «Клуэдо» или «Мафию» можно провести много уютных вечеров. Сварите какао, накидайте в кружки маленьких зефирок и попробуйте обыграть ваших близких в «Элиас». А если захочется подвигаться – присмотритесь к «Твистеру» (главное, не наедайтесь перед игрой, иначе дотянуться до круга нужного цвета будет тяжело).

Вообще, любые каникулы – это такое приятное время, когда можно заняться тем, на что не хватало времени. И это не про генеральную уборку. Я, например, ещё в сентябре взялась за новую вышивку, но отшила лишь небольшой фрагмент. Хендмейд прекрасно сочетается с непогодой за окном, так что в случае внезапных морозов займитесь творчеством. Например, сделайте своими руками фотоальбом с вашими любимыми снимками. Пусть каждый из членов семьи поучаствует в его создании и украсит страницы рисунками, аппликациями или даже кружевом.

Найти себе занятие по душе может каждый. Главное, наслаждайтесь отдыхом, набирайтесь сил, и пусть в новом году вас ждут только чудеса. С праздником, дорогие читатели!

Елена ЧИРКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104