Маленькие победы над временем

Заметки из дневника учителя

Динара Гурбанова – молодой учитель начальных классов школы № 15. За шесть лет работы она не раз выигрывала профессиональные и творческие конкурсы (в 2016 году заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Классный руководитель в современной школе»). Её младшеклассники тоже становятся призёрами научно-практических конференций, интеллектуальных, исследовательских и поэтических конкурсов.

Как вырастить почемучек и всезнаек? Какая она, сегодняшняя начальная школа? И к чему должен быть готов учитель-новичок? Об этом – заметки из дневника Динары Гурбановой.

КАК Я РЕШАЛА ЗА КУКОЛ ПРИМЕРЫ

Учителем я мечтала стать с детства. Наверное, все девочки играют в школу. Вот и я сначала «преподавала» куклам, потом – подружкам и вымышленным ученикам. У меня были детская доска, мел, журнал. Я сама писала за учеников, решала примеры, проверяла ошибки, ходила с указкой… С годами мне всё больше хотелось стать настоящим учителем, поэтому вуз я выбирала недолго: поступила в педагогический. Попробовать себя в реальном деле довелось уже после первого курса: на каникулах я работала вожатой в детском оздоровительном лагере. Это меня очень вдохновило. Всё студенчество летом я была вожатой, а потом воспитателем. Теперь я учитель начальных классов и музыки. То есть педагог и воспитатель, наставник и помощник, защитник и вдохновитель.

КОМУ В ШКОЛУ ЛУЧШЕ НЕ ХОДИТЬ

Теперь я точно знаю: если не любишь детей – не нужно идти в педагогический. Однажды на практике в нашей школе была студентка. На перемене ребята к ней не подходили. Позже она призналась, что детей не любит, а в учителя пошла, потому что мама велела. В школе эта девушка сейчас не работает.

Что такое любовь к детям? По-моему, это умение понять и раскрыть яркую индивидуальность любого ребёнка. Каким для этого нужно быть? Энтузиастом, человеком добрым, исполнительным и дисциплинированным. Ведь дети берут пример с учителей. Кстати, важно также быть коммуникабельным и открытым, потому что общаться приходится очень много – и с детьми, и с родителями, к каждому нужно найти подход. Учитель, как и врач, это действительно работа по призванию. Выдержать темп, эмоциональную нагрузку, ужиться в женском коллективе, приносить пользу ученикам и родителям, сплотить детский коллектив, научить, а главное привить мотивацию к учёбе – задачи не из лёгких. Первая учительница остаётся в памяти каждого взрослого человека, поэтому её труд и потраченные силы всегда оправданы. Разве бывает настоящий учитель без самоотдачи, лидерских качеств и огромного терпения? Опыт, на мой взгляд, не всегда хороший помощник. Важнее – юношеский азарт, интерес, желание, оптимизм, артистизм.

О САМОМ ТРУДНОМ

Придя в школу, я была приятно удивлена: ребята у меня интеллигентные, творческие. Да, сегодняшние дети очень отличаются от тех ребятишек, какими были их родители. У них другие интересы, другое сознание. Они мало читают, родители почти перестали читать им сказки и стихи. Дети привязаны к гаджетам, потому что взрослые мало общаются с сыновьями и дочерьми: проще усадить ребёнка перед телеэкраном или монитором. В результате, когда дети приходят в школу, у них в основном работают только аудиовизуальные каналы. Ученики мало что умеют делать руками. Огромная проблема в том, что детский сад зачастую берёт на себя функцию школы: дошколят слишком рано сажают за парту. А задача детского сада – научить детей играть. В последнее время появляется всё больше «трудных» детей, поэтому самый больной для учителя вопрос – дисциплина. У многих учеников напрочь отсутствует интерес к учёбе, всё труднее привлечь их внимание к уроку. В школу первоклашки приходят с разным уровнем подготовки, и мне как учителю необходимо выстраивать индивидуальную линию обучения для каждого ребёнка, а это, конечно, непросто, если в классе 30 учеников. Я всегда готова поделиться с ними знаниями, поддержать их и помочь в трудную минуту. Но самое трудное – сделать вчерашних детсадовцев единым дружным коллективом. Для этого, помимо обычных уроков, я провожу множество внеклассных мероприятий – театральные конкурсы, праздники, чаепития, мы ходим на концерты, экскурсии, выставки, в кинотеатры. Дети очень разные, поэтому стараюсь загружать их с учётом темперамента: застенчивому ученику понемногу поручаю небольшие публичные выступления, а бойкому забияке даю самые ответственные задания. На родительских собраниях я всегда подчёркиваю: ребёнок должен посещать кружки и секции (многие из них в нашем городе бесплатные). Не ко всем моим рекомендациям родители прислушиваются, но активно участвуют в жизни класса – шьют костюмы для детских постановок, собирают классную библиотечку…

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 января 2017 года)

Подготовила Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104