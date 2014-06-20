Мелодии и рифмы на любой вкус

Старый Новый год в антураже творчества

Песни и стихи звучали в камерном пространстве арт-клуба под занавес первой в этом году рабочей недели. Проект «Соловьиная дрель» привлёк людей, желающих в дружеской, душевной обстановке провести вечер, заполненный поэзией и музыкой. И таковых было немало – в клубе «Артель», где традиционно выступают участники «Соловьиной дрели», зрители стояли даже в проходах между столиками.





Не самый добрый образ пятницы, 13-го, был начисто забыт из-за празднования старого Нового года. Из города Салавата приехал настоящий десант участников и зрителей, среди которых была и Снегурочка. Включил «Соловьиную дрель» её организатор – вдохновитель Вячеслав Гнусин. Председатель стерлитамакского рок-клуба имени Юрия Шевчука прочитал свои новые произведения и официально открыл вечер. Напомнив присутствующим, что 13 января – не только старый Новый год, Гнусин сердечно поздравил журналистов с Днём российской печати.

– Голос у меня простужен, и я долго вас мучить не буду, – предупредил Вячеслав Сергеевич. – А пока вы не напились ещё… чаю, хочу позвать на сцену Рамиля Фахрутдинова.

Музыканты с гитарами и поэты со своими шедеврами – привычный калейдоскоп творческого вечера от Стерлитамакского рок-клуба. Сменивший Фахрутдинова Павел Осипов приготовил авторские песни «Сынок», «Метель» и «Снег». Последней композиции, рассказывающей о превратностях любви, зрители подпевали.

Иван Михайлов, заметив, что с музыкантами соревноваться тяжело, прочитал свои рифмованные труды на детскую и философскую тематики. Стихами угощали также ведущий вечера Ринат Габдрахманов, Кристина Хасанова, гость из Салавата Владимир Александров. Голосом Маяковского Данияр Фазылов читал стихи Сергея Есенина. В услугах микрофона, чтобы донести до зрителей суть гениальной лирики Есенина, густой бас Данияра не нуждался.

– Обычно у нас выступает до 17 человек, – говорит Вячеслав Гнусин. – «Соловьиная дрель» является детищем рок-клуба. Этому проекту больше 8 лет. Начинали в русском драмтеатре, при главном режиссёре Игоре Черкашине. Затем на несколько лет переместились в ДК «Сода», а теперь нас приютил клуб «Артель».

– А как вы оцениваете стерлитамакское рок-движение в целом?

– Как нормальное. Живём и развиваемся. В городе обитают с десяток неплохих команд, играющих собственные рок-композиции, а не перепевающие чужие хиты. Есть две так называемые «гаражные группы», сюда они не приходят – публика не та, интеллигентная. Мы зовём эти коллективы на фестиваль «Полигон», там они отрываются по полной.

В Уфе в три раза больше групп, но остальные города Башкирии мы опережаем и довольно солидно. В небольших городах молодым рокерам просто некуда податься, негде репетировать, записывать альбомы, выступать. Ребята набираются опыта и уезжают в мегаполисы, где иной простор для творчества и самореализации.

– Вы по-прежнему любите классику русского рока?

– Да. Сейчас жду концерт «ДДТ», они приедут в Уфу в рамках гастрольного тура 26 апреля. Я считаю, сегодня две отечественные рок-группы могут стабильно выступать в заполненных залах – «ДДТ» и «Ленинград».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 января 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104