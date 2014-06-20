Мы будем жить теперь по-новому

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Как улучшат жизнь новые законы

в наступившем 2017 году в законодательстве произошло множество изменений. Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее важных законов, касающихся многих сфер жизни.

Ответственность застройщиков

Внесены поправки (ФЗ №304 от 03.07.2016) в закон о долевом строительстве (ФЗ № 214 от 30.12.2004). Основные изменения заключаются в следующем:

Создается единый государственный реестр застройщиков, который в открытом доступе публикует на своем портале (novostroykirf.ru) полную базу данных строительных фирм, осуществляющих жилищное строительство по договорам долевого участия.

Застройщик, как и ранее, обязуется размещать в Интернете проектную декларацию, но расширяется список необходимых данных. Особое внимание уделяется актуальности информации.

Привлекать средства дольщиков имеет право только тот застройщик, у которого полностью оплачен уставный капитал. Причем минимальный размер уставного капитала рассчитывается исходя из площади всех возводимых застройщиком объектов долевого строительства.

Долевые средства граждан поступают застройщику не напрямую, а через специальные эскроу-счета. Только после выполнения обязательств — в данном случае передачи квартиры клиенту — застройщик получает деньги.

Может быть создан компенсационный фонд, образованный из обязательных взносов застройщиков, — не более 1% от планируемой стоимости строительства многоквартирного дома. Средства фонда должны обезопасить дольщиков, которых подвел застройщик.

Электронные ОСАГО

Федеральный закон от 23 июня 2016 года №214-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

С 2017 года все страховые компании обязаны предоставлять возможность оформления полисов ОСАГО в электронном виде. Как сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РБ, для заключения электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты, либо через электронную платежную систему. Если страховая компания не оформляет электронный полис, то ей грозит штраф в 300 тысяч рублей. О подобных случаях следует сообщить в территориальное учреждение Банка России (адрес: 450008, г. Уфа, ул. Театральная, д. 3; телефон: (347) 279-65-45; сайт: www.cbr.ru/region/info/bash/contacts). Либо в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru). Также можно обратиться в Российский союз автостраховщиков (электронная почта: request@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт:www.autoins.ru).

Перевозка детей в автомобилях и автобусах

Постановление № 652 от 30 июня 2015 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами».

С 2017 года перевозить группы детей можно только на автобусах, с года выпуска которых не прошло 10 лет. Также автобусы должны быть оснащены ремнями безопасности, тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, изменились правила перевозки детей до 12 лет в автомобилях. Так, детей старше семи лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресла, используя лишь ремни безопасности. Однако на переднем пассажирском сиденье использование детских кресел по-прежнему обязательно для детей до 12 лет.

Поменялись и штрафы. За нарушение правил перевозки детей в специальных удерживающих устройствах придется заплатить до 3000 рублей.

Также с начала года введен запрет на то, чтобы в салонах автомобилей без присутствия взрослых оставались дети до семи лет. Это правило относится даже к тем случаям, когда родители отлучаются буквально на несколько минут. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Ограничение полномочий коллекторов

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 231-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов».

Отныне коллекторские агентства сильно ограничены в своих действиях. Теперь профессиональным сборщиком долгов не может стать человек, имеющий судимость. Он не должен наносить психический или физический вред, портить имущество или применять силу. При этом никто не освобождает самих должников от ответственности.

Коллектор может связываться с должником по почте, по телефону и лично встречаться с ним, но контакт с его родственниками, соседями и коллегами строго запрещен. В будни разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни — с 9:00 до 20:00. Количество личных встреч не может превышать одного раза в неделю. Нельзя звонить должнику более одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Взаимодействовать каким-либо другим способом, например, посредством СМС- сообщений, электронных писем, телеграфом, по скайпу, по «вотсаппу» и т. п. допускается не более двух раз в сутки и не более, чем четыре раза в неделю.

Кроме того, коллекторам запрещено взыскивать долги по коммунальным платежам.

Кстати, отныне и просто знакомым лучше не давать в долг. Если вы одолжили кому-либо более 50 тысяч рублей и вам их не вернули, то требовать возврата долга можно только с помощью коллекторов или через суд. За обычное напоминание о долге (если оно зафиксировано, будь то записка или аудиозапись разговора), рядового гражданина могут оштрафовать на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также создается реестр коллекторских агентств — только внесенные в него фирмы имеют право на коллекторскую деятельность. Посмотреть реестр можно будет на сайте Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru).

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 января 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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