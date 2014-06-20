На дороге – «золотые ручки»

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

Центральную Россию, Сибирь и Урал накрыли аномальные снегопады. Синоптики вспоминают, что такое количество снежных осадков выпадало 14 лет назад. Дорожные службы Стерлитамака работают в усиленном режиме. Одну из бригад мы застали за расчисткой снега по улице Нагуманова.

Как отлаженный механизм несколько единиц спецтехники метр за метром очищают дороги от снега, который идёт не переставая.

– Главная машина у нас – снегоуборочная, мы её ласково называем «золотые ручки», – мастер участка ООО «УРБ» Баязит Ибрагимов по нашей просьбе на минуту отвлекается от работы. – За рулём Муфаиль Губайдуллин, работает первый год, справляется умело, ведь здесь тоже сноровка и знания нужны.

Действительно, со стороны лопасти машины похожи на огромные руки, которые с рёвом собирают серый снег, пропускают его через корпус и скидывают в кузов КамАЗа. Технике помогают дорожники: подкидывают лопатами снег, оставшийся в стороне, следят, чтобы проезжая часть оставалась чистой.

– До обеда убирали одну сторону дороги, сейчас перешли на другую, потом примемся за очистку улицы 7 Ноября, – говорит мастер.

Старший мастер предприятия Алексей Васильев рассказывает, что участок у них большой – восточная часть города протяжённостью двадцать километров.

– Таких снегопадов и не вспомню, в прошлую зиму столько снега выпало за весь сезон, в этом году – успевай вывозить. С работой справляемся, снегоуборочной техники хватает, в период обильных снегопадов приглашаем к сотрудничеству частные компании. Снег вывозим на специализированную свалку. Пятьдесят дорожных рабочих с раннего утра и до позднего вечера чистят дороги и мосты, остановки для общественного транспорта, скверы в районах старого города и «Соды», – рассказывает Алексей Игнатьевич.

Хлопоты коммунальщикам доставляют жители частных домов. Очищают свою территорию, а снег выбрасывают на дорогу. На просьбы и замечания не реагируют, а ведь в таких ситуациях помощь горожан необходима.

Новогодних каникул у дорожных рабочих не было, в январские праздники без выходных и перерывов люди трудились. Алексей Игнатьевич отмечает слаженную работу коллектива – Геннадия Митькина, Алексея Гутарова, Рашида Ибатуллина и тракториста Винера Ишмуратова.

Жители города возмущаются, когда из-за дорожной техники образуются пробки на проезжей части. «Разве нельзя убирать снег ночью?» – спрашиваем у мастера.

– Автогрейдеры очищают дороги до поздней ночи. В основном их чистим днём, в светлое время суток, чтобы избежать аварийных ситуаций. Ночью автолюбителей немало, ездят на больших скоростях. Поэтому просим стерлитамакцев отнестись с пониманием, не мешать работе, парковать машины на специальных стоянках, а не вдоль проезжей части. Это поможет быстрее справиться со снежной стихией, – говорит Алексей Васильев.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104