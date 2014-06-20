На линейку становись!

О значении военно-патриотического воспитания

В феврале вся страна будет отмечать День защитника Отечества. В преддверии этого праздника начался месячник оборонно-массового и военно-патриотического воспитания. Его открытие состоялось в школе № 35. Торжественная линейка собрала учащихся, педагогов, военных.





К старшеклассникам – будущим защитникам Родины – обратился старший помощник начальника отделения подготовки к воинской службе комиссариата РБ Т.М.Яруллин:

– Мы два раза в год призываем на воинскую службу 350-390 юношей. Главная задача, стоящая перед ними, – оборона и защита нашей Родины. Служба в вооружённых силах – важный этап в биографии каждого мужчины. В армии вы пройдёте хорошую школу жизни, приобретёте настоящих друзей, окрепнете физически и духовно. У вас будет возможность проявить себя с лучшей стороны, понять, на что вы способны.

В Российской армии большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя и своих боевых товарищей.

О подготовке школьников к армии рассказал директор школы № 35 С.В.Туленков:

– Я могу с уверенностью утверждать, что полученные во время учёбы в школе знания, умения и навыки по военной и медицинской подготовке обязательно пригодятся многим ребятам как в армии, так и в жизни.

Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину. Наша задача – сохранить память о воинской доблести и героизме наших дедов и отцов и на примерах их подвигов воспитать благородство, решительность, смелость. Именно с этой целью ежегодно проводится месячник оборонно-массового и военно-патриотического воспитания.

Завершилась торжественная линейка номерами художественной самодеятельности. Артисты школьной агитбригады читали стихи и пели песни о подвигах, воинской службе и фронтовой дружбе.

Затем все отправились в спортивный зал, где прошли смотр строя, речёвки и песни, конкурсы командиров отделений, боевых листков, а также соревнования по физической подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова.

Особо запомнилось сугубо штатским товарищам выступление кадетов из школы № 4. Высокие и стройные юноши и девушки чеканили шаг. Очень красиво! Гармония движений радовала глаз. Это было похоже на сложный, хорошо отрепетированный танец. Так и хотелось сбросить с плеч груз лет и встать в строй! Мальчишки-школьники, которые стояли рядом, похоже, так думали. Вот это воспитание! Такое зрелище лучше поучительных и патетических речей.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104