На своих двоих

Люди ходят там, где проще

Ходьба – лучшее средство от гиподинамии. И отказавшись от автомобиля в пользу своих двоих, всё отчётливее понимаешь, что бытовые приборы типа термометров и даже сводки метеорологов тоже необязательны. Вместо них отлично работают приметы.

Если, к примеру, в носу намерзают ледышки – верный признак мороза, приближающегося к 30 градусам. Вторая примета по этой части – выезжающие с ночной парковки по улице Новой маршрутные микроавтобусы. Если на буксирах движется половина попадающих в поле зрения маршруток, значит, за окнами – около тридцати градусов мороза. Если треть – около двадцати. Чем меньше «Газелей» болтается на тросах по улице Новой, – тем теплее.

Кстати, эта улица оригинальна ещё и в том плане, что зимой здесь нет пешеходных дорожек. Летом, правда, тротуар присутствует (примыкая к подножью массивного забора комбината пивобезалкогольных напитков), но столь узок, что на нём никак не разъезжаются две мамы с детскими колясками. Зимой этот тротуар никто не чистит, и он превращается в узкий и длинный сугроб, наваленный небесами и снегоуборочной техникой и тянущийся через всю промзону.

Ширина улицы позволяет устроить тротуар на противоположной стороне, но это только мечта. От снега регулярно очищаются лишь проезжая часть и территория, примыкающая к управленческим зданиям предприятий. Пешеходы вынуждены большей частью топать навстречу автомобилям, так безопаснее. Оказавшись же на одной линии с двумя машинами, приходится спасаться в сугробах.

На этом фоне (то есть не всё так плохо) приятно удивляет погрузчик, расчищающий территорию, прилегающую к торговому центру «Юго-Западный», как правило, в начале восьмого часа утра. Большое человеческое спасибо!

Нужно сказать, что нечищеным тротуарам, а значит, и риску оказаться под колёсами, есть альтернатива. Ту же улицу Новую можно обойти, скажем, с парадной стороны комбината пивобезалкогольных напитков. Тротуары здесь не только достойно очищаются, но и щедро посыпаются песком. Впрочем, забор комбината, если идти вниз, в сторону железной дороги, ещё не заканчивается, а тротуар уже исчезает. Приходится идти по проезжей части. Но здесь уже не столь тревожно, так как машин мало. Зато больше вероятности нарваться на стаю бродячих собак. Их вид порою столь зловещ, что и рад бы какой-нибудь паре-другой маршруток. Ан нет – предрассветная темнота и собаки. Впрочем, если не показывать испуга, то и бродячие псы не тронут. Рядом с ними куда более агрессивны отвязанные домашние собаки, чувствующие близость своей территории и хозяев. Но и те зачастую ограничиваются лишь лаем и попытками приблизиться. Да, бродяги более интеллигентны. Знаете, как видавшие виды бездом-

ные собаки переходят дорогу? Непременно дождутся не только зелёного сигнала светофора, но и случайного прохожего, который первым ступит на проезжую часть, и неспешно следуют за ним. Никто же их не учил этим правилам, однако соблюдают, прекрасно понимая, что это – закон жизни.

Конечно, люди ходят там, где проще. Есть автодорога – ходят по ней. Нет вообще ничего – набивают ногами отличные тропы. Признаюсь, не сразу нашёл самую прямую тропу (их много) через железную дорогу к краю тайваньского гаражного массива. Плутая, увидел много интересного. Особенно впечатлили два стареньких обитаемых домика, стоящих на отшибе в треугольном тупичке, получившемся благодаря железнодорожной насыпи и руслу Стерли. Видимо, неспокойно живётся людям на окраине, отдалённой даже от садов и гаражей – две собачьи конуры с обитателями выставлены за ворота (похожий отшиб есть и с другой стороны города, тоже за гаражным массивом, но там на фронтоне единственного дома обозначена и улица – Колхозная).

С обеих сторон крутого железнодорожного полотна чьи-то заботливые руки периодически рубят в снегу ступеньки. Это и есть самая крайняя тропа. Тайваньский гаражный массив тоже удивляет хорошей очисткой от снега всех проездов. Миновав его, приятно пройтись по улице Ровенской, идущей параллельно руслу Стерли. Тротуа-

ров здесь нет, но они и не нужны – в час пик встречную машину нужно ждать минут двадцать. В таких местах ощутим выхлоп даже новенького автомобиля. А это очень хороший признак. Значит, воздух чистый. Согласитесь, что на переполненных транспортом магистралях загазованность не чувствуется лишь потому, что сравнивать не с чем – везде выхлопы. Тем более удивительны на тихих улочках ДТП. Да, на перекрёстке безлюдных Ровенской и Докучаева видел осколки автомобильных фар и пластика. Это, как говорит герой кинокомедии Гайдая, не мелочь по карманам тырить. Особый водительский талант нужен!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 января 2017 года)

Алексей МАТВЕЕВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104