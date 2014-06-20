«Нас утром встречает психолог»

Секреты воспитания

Как боятся мамы отдавать любимое балованное чадо в детский сад. Их мучают сомнения и вопросы: как ребёнок адаптируется, не будут ли его обижать, сможет ли уснуть в тихий час, хорошо ли покушает. А что, если будет часто болеть?

У пап и мам, которые посещали детский сад № 81, таких вопросов не возникает. Проблема решается просто – они ведут малыша в свой садик. Интересно, чем он так понравился и запомнился?

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ

Заведующая детским садом Лилия Борисовна Суфьянова раскрывает главный секрет популярности:

– Мы увеличиваем свои плюсы и ликвидируем минусы.

– Расскажите о плюсах.

– Начну с того, что каждому ребёнку просто необходимо посещать детский сад, так как главный плюс дошкольного воспитания – это социализация. В садике малыш будет набираться опыта в общении со сверстниками, самостоятельно разрешать конфликты, находить близких друзей, делиться игрушками и т.д. К тому же, здесь срабатывает инстинкт подражания – все делают так, и я тоже! Ребёнок начинает очень быстро развиваться интеллектуально: говорить, рисовать, читать стихи, обслуживать себя.

Значительный плюс – режим дня. Все дети без исключения подчиняются строгому распорядку. Так вырабатывается стойкая привычка к дисциплине, которая осознаётся уже как полезная необходимость.

Дома в силу разных причин строгий режим почти невозможен.

– Что вы скажете о минусах?

– Самое главное, чего боятся родители, – ослабления иммунитета. Из-за этого малыш легко может подхватить простуду или инфекционное заболевание. Страшит и возможность получения травм, ведь дома за ребёнком смотрит мама, а в садике у воспитательницы он не один. Есть и ещё минус – это обратная сторона эффекта подражания. Глядя на некоторых особо шустрых сверстников, ребята перестают слушаться. Могут и перенять некоторые «нехорошие» слова.

– Как вы работаете с минусами?

– У нас работает замечательная старшая медсестра Нина Ивановна Гурьянова, которая получила звание «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Она держит стойкую оборону против инфекционных и простудных заболеваний. Но не только… Однажды в старшей группе у девочки во время сна начались судороги, и она потеряла сознание. Благодаря внимательности воспитателей и своевременным профессиональным действиям Нины Ивановны малышка пришла в себя ещё до приезда «скорой помощи», которая увезла ребёнка в больницу.

За стенами детского сада наша медсестра слывёт строгой и требовательной, но ведь это только на благо.

Минусы, которые касаются воспитательной системы, у нас ликвидирует психолог Римма Талгатовна Денисова.

ДЕТСКИЙ САД НАЧИНАЕТСЯ С ПСИХОЛОГА

Родители воспитанников детского сада № 81 говорят: «Нас утром встречает психолог».

– Римма Талгатовна, вы это делаете по обязанности?

– Нет. Но мне утренние встречи просто необходимы. Я знакомлюсь с родителями, лучше узнаю детей, а они привыкают ко мне. Потом их легче диагностировать.

– Некоторые чересчур домашние мальчики и девочки трудно переносят адаптацию. Им кажется, что они уже не нужны папе и маме, поэтому их и отдали в садик. Как разуверить малышей?

– Нетрудно сказать ребёнку, что его очень любят и хотят всё время быть с ним, но что поделаешь, надо ходить на работу. Но для него это неубедительно. Чтобы малыш поверил вам, необходимо уделять ему как можно больше внимания по вечерам и в выходные дни. Если чаще устраивать семейные прогулки в полном составе (папа, мама и малыш), посиделки в кругу семьи и т.д., ребёнок в скором времени поймёт, что и в садике ему может быть совсем неплохо. Так, с помощью родных, адаптация пройдёт без особых осложнений.

– Каково ваше мнение о сложившейся в России системе дошкольного воспитания?

– Замечательно, что она построена исключительно исходя из интересов ребёнка. Главное – забота о душевном комфорте, интеллектуальном развитии и физическом здоровье. Например, в нашем детском саду детей учат петь, танцевать, читать стихи, устраивают игры, позволяющие развивать абстрактное мышление. Учат также помогать друг другу и быть вежливыми. У нас нередки КВНы и театральные постановки, где детки реализуют свои творческие способности. При этом участникам мероприятий щедро раздаются похвалы по любому поводу, даже за самый маленький успех.

– Это не портит малышей?

– Наоборот, похвалы существенно повышают самооценку малыша и развивают уверенность в себе, а зазнаться ему не дадут друзья. Наши воспитатели считают, что такое отношение впоследствии поможет выпускнику детского сада быстрее адаптироваться к школьной среде и с успехом справляться с жизненными трудностями.

С ребятами, даже самыми маленькими, обсуждаются решения разных детских проблем. Однако с ребёнка не следует требовать больше того, на что он способен.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 января 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104