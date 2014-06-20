«Не верьте телефонным звонкам»

Прокурор города – о статистике преступлений и доверчивых горожанах

295 лет назад 12 января 1722 года указом Петра I был учреждён пост генерал-прокурора. Эта дата считается днём рождения российской прокуратуры. Накануне профессионального праздника мы встретились с прокурором Стерлитамака Станиславом Петровым.

– Станислав Анатольевич, в ноябре вы стали прокурором нашего города. Два месяца – достаточный срок, чтобы оценить масштабы предстоящей работы?

– Стерлитамак – большой город, а значит, работы здесь много. Например, за прошедший год было зарегистрировано 4734 преступления. Каждое из них прошло через прокуратуру, мы ведь должны проверить законность возбуждения уголовного дела. Кроме того, прокуратура участвует в общественной жизни города – наши представители всегда присутствуют на заседаниях Совета и комиссий администрации городского округа. Поэтому – да, масштабы работы велики.

– Каких преступлений в Стерлитамаке совершается больше?

– Кражи и мошенничество – это, можно сказать, самые популярные преступления. К сожалению, такая картина сложилась не только в Стерлитамаке, но и в целом по стране. В прошлом году возбуждено 2065 дел о кражах имущества.

Выросло количество дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – в 2016 году их было 562.

Сегодня всё больше пострадавших от телефонных или интернет-мошенников.

– А как часто полиция и прокуратура сталкиваются с преступлениями такого рода?

– Несмотря на то, что банки, СМИ и правоохранительные органы регулярно предупреждают граждан о том, что все звонки и СМС-сообщения с просьбой перечислить деньги – это обман, почти каждый день правоохранительные органы получают по несколько заявлений.

Хочется ещё раз предостеречь горожан: будьте внимательнее, не верьте телефонным звонкам из банков или от родственников, якобы попавших в беду.

– Станислав Анатольевич, с чего начинался ваш путь в прокуратуру?

– Мой отец работал в правоохранительных органах, и я решил пойти по его стопам. После школы поступил в юридический институт. Сначала работал следователем. После милиции перешёл в прокуратуру. Успел поработать и в Магнитогорске, и в Белорецке. 14 ноября приехал в Стерлитамак. До этого, кстати, я здесь ни разу не был.

– И как впечатления от города?

– На новом месте всегда интересно – другие люди, другая культура. Коллеги сказали, что Стерлитамак очень красив летом, когда всё цветёт. Теперь жду, чтобы проверить, насколько они правы. Из того, что я уже видел, мне нравится старая часть города, а вот некоторые улицы очень напоминают Магнитогорск.

– 12 января – День российской прокуратуры. Что бы вы пожелали своим коллегам в их профессиональный праздник?

– Того же, чего пожелал бы и в любое другое время, – здоровья, терпения, больше радости, меньше проблем и успехов во всех начинаниях.

Лидия НИЖЕГОРОДОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104