Новый год в Стране Советов

В последние годы в обществе всё большую популярность набирает ностальгия по СССР. Явление это неоднородное и большей частью индивидуальное: как правило, люди вздыхают не по режиму «железного занавеса», не по тотальному дефициту и идеологическим догмам коммунизма, а по личным воспоминаниям, связанным с юностью. Сегодня мы начинаем цикл публикаций под рубрикой «Назад в СССР», посвящённый 95-й годовщине образования Советского государства. И начнём, пожалуй, с новогодних праздников.

Считается, что большевики запретили празднование Нового года. Это не совсем так. Запрет на этот праздник был введён ещё в царской России наряду с сухим законом и переименованием Санкт-Петербурга в Петроград. Новый год впал в немилость на волне всё той же патриотической кампании как традиция, привезённая из Германии. Но вождь мирового пролетариата очень любил этот праздник. Знаменитые ленинские ёлки в Сокольниках (фото 1) потом были воспеты советским писателем Александром Кононовым в его детских рассказах. Мало кто знает, что одна из таких поездок на праздник в Сокольники чуть не стоила вождю жизни. 6 января 1919 года, по дороге на ёлку, В.И.Ленин был ограблен бандитами. Его буквально вышвырнули из машины, приставили револьвер к виску, отняли деньги, документы, личный «браунинг». Несмотря на стресс, Ильич всё же прибыл на праздник. Шутил, водил хороводы, угощал конфетами, вручил каждому по подарку – по трубе и по барабану. В общем, вёл себя как настоящий Дед Мороз.

Однако после смерти В.И.Ленина Новый год был запрещён из-за его рождественской подоплёки. Доходило до того, что передовицы газет поучали, что «рабочий класс имеет теперь новое летоисчисление – октябрь 1917 г., свой действительно Новый год, когда впервые товарищ Ленин встал у кормила пролетарского государства». В интернете можно найти много перлов советских поэтов от сохи, клеймивших «буржуазный» праздник. Мне лично нравится этот стих: «Скоро будет рождество – гадкий праздник буржуазный, связан испокон веков с ним обычай безобразный: в лес придёт капиталист, косный, верный предрассудку, ёлку срубит топором, отпустивши злую шутку».

Днём реабилитации новогодней ёлки считается 28 декабря 1935 года, когда в «Правде» была опубликована небольшая заметка второго секретаря ЦК компартии Украины Павла Постышева с предложением организовать детям ёлку. Как ни странно, И.Сталин поддержал идею.

С 1937 года ёлки появились в каждом городе. Главной ёлкой Стерлитамака стала та, которую устанавливали в здании райисполкома – нынешнего управления соцзащиты. Об одном из таких утренников тех лет писала газета «За пятилетку» 5 января 1941 года: «К 6 часам вечера зал горкома ВКП(б) был уже заполнен учащимися… восьми школ города». Впрочем, сценарий мероприятия по нынешним временам оставлял желать лучшего: в программе были доклад учительницы школы № 5 Баландиной «о безрадостной судьбе детей пролетариев капиталистических стран» и «счастливой жизни детей СССР» и игры. А вот Деда Мороза и Снегурочку автор не упомянул: таких героев на новогодних утренниках в то время ещё и не было.

Начиная с 1960-х годов появилась и своя общегородская ёлка, которую устанавливали в сквере напротив кинотеатра «Салават» (фото 2). Даже по нынешним меркам ледяные фигурки тех новогодних городков поражали воображение. Чего стоил один Змей Горыныч, из ледяной пасти которого полыхал настоящий огонь! В начале семидесятых ёлка перекочевала на ул.Худайбердина, между остановками «Дом быта» и «Ул.Мира». Оттуда – на короткое время – на пустырь по ул.Сакко и Ванцетти, пока главной ёлкой города не объявили ту, что красовалась напротив ГДК.

Домашние ёлки тоже сильно отличались от нынешних. Тогда зелёную красавицу украшали блестящими зелёными огурчиками, красной клубникой и помидорчиками, жёлтой кукурузой (идеологическим наследием хрущёвской эпохи), фигурками разных животных, сказочных героев. Правда, делали их тогда из стекла. При падении они бились вдребезги, из-за чего малышам не доверяли украшать ёлку: вдруг разобьют и порежутся.

На предприятиях, в организациях, а порой в общежитиях и даже дома украшали комнаты ёлочным дождём, свисающим с потолка. Делалось это так: одну «дождинку» из фольги привязывали к кусочку ваты, вату немного смачивали водой и бросали в потолок. Украшение прилипало, создавая праздничный креатив.

Взрослые начинали готовить новогодний стол за несколько недель и даже месяцев. Нынешние «буржуинские» гастрономические штучки, вроде креветок, лобстеров, ветчины заменялись курицей, пельменями, домашними разносолами. Зато всё было натуральное, без ГМО и красителей, зачастую с собственных садовых участков. Экзотических ананасов и бананов не было и в помине. С 1970-х годов стали появляться апельсины. К разряду изысков относились холодец, бутерброды со шпротами (их привозили из Москвы и месяцами хранили к Новому году).

Украшением стола были традиционные оливье и винегрет (вариант: селёдка «под шубой»). Впрочем, рецепта настоящего оливье советские домохозяйки не знали. Такие гастрономические изыски, как рябчики, раковые шейки, ланспик (телячий бульон с овощами, специями и желатином), каперсы и оливки советским людям были неведомы. То, что в СССР гордо именовали «оливье», представляло собой зимний салат с ингредиентами окрошки, правда, без редиски и со сметаной (майонез был страшным дефицитом) вместо кваса.

Из горячительного кроме водки на столе красовалось советское шампанское. Нормальные вина в СССР тоже были дефицитом: поставить на стол «Листопад», «Солнцедар» или «Яблочную» бормотуху по рубль двадцать могли лишь в маргинальных семьях. Ну, разве что отечественный «Агдам» или «Вермут».

Женщины готовились загодя. Советские красавицы знали, что ничто так не красит женщину, как перекись водорода. На полдня голова заковывалась в бигуди, порой скрученные из газетных обрывков. Тушь «Ленинградская» перемешивалась с мукой для покраски отечественных капроновых чулок.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 января 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104