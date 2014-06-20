Они должны радовать, а не убивать

С 1 февраля вводится национальный стандарт зимних горок

Ледяные горки – неотъемлемый атрибут зимних месяцев – стали причиной детских трагедий. В Уфе школьница скатилась с горки прямо под колёса машины, в Давлекановском районе пятилетний мальчик умер, ударившись на ледяной горке, в Новосибирске четырёхлетняя девочка погибла, катаясь с горки в детском саду, в Воронежской области катавшуюся с горки девочку сбил КамАЗ, в Чебаркуле четырёхлетний ребёнок вылетел с горки и ударился головой – такими сообщениями этой зимой пестрили новостные ленты.

Причин у этих печальных событий много. Например, в Чебаркуле ледяное сооружение не имело бортиков, поэтому ребёнок упал с высоты. Во всех трагедиях, в которых погибли и пострадали дети, разбираются правоохранительные органы.

Для снижения уровня риска с 1 февраля вводится в действие национальный стандарт – ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации».

Стандарт распространяется на зимние горки, изготовленные из дерева, льда или их комбинации. Устанавливаются требования безопасности при эксплуатации горок, обозначены мероприятия, относящиеся к рискам, связанным с эксплуатацией горок. Также нормируются требования по минимизации рисков для посетителей, зрителей и прохожих.

Также ГОСТ определяет требования к материалам, применяемым при изготовлении горок, процессам установки, эксплуатационной документации, обслуживающему персоналу, наличию и составу информации для посетителей, техническому обслуживанию и ремонту горок.

ГОСТ разработан закрытым акционерным обществом «Проектно-производственное предприятие «Циркон», внесён техническим комитетом по стандартизации № 427 «Аттракционы и другие устройства для развлечений». Утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 28 июня 2016 г. № 721-ст.

Национальные стандарты, согласно положениям федерального законодательства, применяются в России на добровольной основе. Вместе с тем, ссылки на официально опубликованные национальные стандарты могут содержаться в нормативных правовых актах, в том числе субъектов Российской Федерации. В этом случае соответствующие положения стандарта становятся обязательными для применения.

Пресс-служба регионального

центра стандартизации,

метрологии и испытаний

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