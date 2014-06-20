ОСАГО – в электронном виде

Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января 2017 года вы имеете возможность заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) в виде электронного документа.

Для этого вам необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платёжной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений о паспорте или ином удостоверяющем личность документе (если страхователем является физическое лицо), свидетельстве о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо), документе о регистрации транспортного средства, водительском удостоверении лица, допущенного к управлению транспортным средством, а также диагностической карте, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности. Такие сведения могут быть предоставлены путём направления страховщику соответствующих электронных документов или электронных копий.

Если по независящим от вас причинам заключить договор страхования (в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении электронного договора ОСАГО) не удалось, о данном факте вы можете проинформировать территориальное учреждение Банка России (адрес: 450008, г.Уфа, ул.Театральная, 3; телефон: (347) 279-65-45; сайт: www.cbr.ru/region/info/bash/contacts); службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г.Москва, ул.Неглинная, 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru), Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г.Москва, ул.Люсиновская, 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru: телефон 8-800-200-22-75; сайт: www.autoins.ru).

Пресс-служба МВД по РБ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104