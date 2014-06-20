Осторожно: мошенники!

В последнее время участились случаи рассылки сообщений на мобильные телефоны горожан с рекламой, предлагающей услуги по погашению вашего кредита третьей стороной за определённый взнос.

Данная организация предлагает погасить ваш кредит в банке. Фирма объясняет работу такого механизма выгодным для неё самой способом инвестиций в деревообрабатывающую промышленность.

Напоминаем, что в городе уже был печальный опыт, когда горожане оформляли кредиты в надежде, что их погасят третьи лица. К сожалению, как и следовало ожидать, люди остались один на один с банком и с огромными долгами по кредитам.

Уважаемые горожане, будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!

По информации отдела по взаимодействию

с общественными институтами

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104