От язычества к христианству?

Почему просмотр фильма «Викинг» оставляет в душе двойственные чувства

В самом конце декабря на отечественные экраны вышел исторический экшен Андрея Кравцова «Викинг», премьерой которого завершился Год российского кино.

Зритель в полной мере может ощутить на себе все ужасы периода раннего Средневековья, когда миром правит закон грубой силы, а кровь льётся рекой по любому, даже малозначительному поводу. Жестокие, вызывающие оторопь сцены из бытовой и военной жизни сыновей князя Святослава – Олега, Ярополка и Владимира – становятся как бы прелюдией к принятию Русью христианства.

По мнению большинства критиков, в «Викинге» пропаганда христианства получилась не слишком убедительной. Создателей фильма обвиняют в искажении истории и тяге к упрощению. И не без оснований. Главный герой картины князь Владимир (Данила Козловский) как-то уж очень стремительно из средневекового варвара превращается в гуманиста, способного понять и принять учение Христа.

Не слишком веришь и в язычников, представленных в фильме этакими бритоголовыми кликушами и изощрёнными садистами, которые то и дело заходятся в истерике и жаждут постоянных кровавых жертвоприношений.

С венками полевых цветов на головах и острыми топорами в руках они меньше всего напоминают славянских волхвов, какими их изображают исторические источники.

Разгулу дикости языческого мира наших древних предков противопоставлены первые посланцы христианства. Священник, который при помощи пусть очень удачной, но всё-таки единственной метафоры, одним махом сделал из варвара глубоко верующего человека, кажется героем не столько исторического фильма, сколько фантастической утопии. Как бы ни прямолинейно мыслил и действовал средневековый человек, в такие вот мгновенные превращения верится с трудом.

Что можно действительно считать удачей «Викинга», так это игру актёров, исполнивших роли второго плана. Это и упёртый Варяжко (Игорь Петренко), мститель за убитого князя Ярополка, и отважный воевода Свенельд (Максим Суханов), от имени которого в фильме ведётся повествование. Эти персонажи выглядят куда более убедительно, нежели главный герой фильма и его женщины – Рогнеда (Александра Бортич) и Ирина (Светлана Ходченкова), хотя и в них есть свой шарм и своя правда.

Спорить при помощи кинематографического языка о том, как именно князь Владимир из язычника преобразился в апологета христианства, сегодня, по-моему, достаточно бессмысленно. Если принять фильм как одну из многочисленных версий развития событий того времени, то это сразу снизит градус негодования тех, кому «Викинг» категорически не понравился. Я себя к ним, кстати, не отношу: в картине много по-настоящему масштабных, зрелищных сцен, волнующих душу и будоражащих воображение православного человека.

В любом случае «Викинг» может стать отличным поводом всерьёз заинтересоваться историей Древней Руси всех тех, кто, как и я, знает о Владимире Красно Солнышко, принёсшем христианство на русскую землю, только из уроков истории и выдержек из «Повести временных лет». Именно «Повесть» создатели фильма использовали как единственную историческую хронику того периода.

Хорошо ещё и то, что фильм идёт на экранах в двух версиях: 18+ на вечерних сеансах и 12+ на дневных, предусмотренных для семейного просмотра. В последней версии картина демонстрируется с существенными купюрами, за что организаторам отдельное спасибо.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104