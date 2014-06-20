«От звезды и до воды»

Стерлитамак отметил Рождество

Так в народе называется время от появления в небе первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды. Рождество Христово в этом году праздновалось во всех православных храмах с особой торжественностью. Не стал исключением и Свято-Никольский кафедральный собор Стерлитамака, в обновленных стенах которого в ночь с шестого на седьмое января собрались сотни горожан. Многие пришли на праздничное богослужение целыми семьями вместе с маленькими детьми. Малыши приходили в восторг от рождественского вертепа с яслями, где были размещены фигуры Богомладенца Христа, Ангела, Девы Марии и старца Иосифа. Выполненный в виде ледяной полусферы, вертеп был окружён светящимися фигурами ангелов изо льда, а сверху увенчан сосновыми ветвями и рождественской звездой.

Другой вертеп из хвойных веток и цветов располагался в храме, рядом с иконой праздника Рождества Христова. К ней, окружённой ярким пламенем рождественских свечей, шли приложиться все верующие, среди которых были глава администрации городского округа Владимир Куликов и члены его семьи.

Праздники Рождества и Крещения Господня соединяет череда дней, которые на Руси называли святочными. Святки начинаются в вечер Рождественского сочельника и заканчиваются утром на Крещение. Считается, что в дни святок не нужно браться за какую-либо работу – это поверье пришло к нам из старины.

Святки – особое, весёлое время, связанное с гаданиями и гуляньями. Их также называют «святыми вечерами» в память о библейских событиях рождения и крещения Христа, которые проходили в тёмное время суток. Первая неделя святок называется «святой», а вторая – «страшной» (это время наши предки связывали с разгулом нечистой силы). Во время святочных празднеств было принято ходить в гости, принимать гостей у себя, раздавать подарки детям, помогать старикам и больным, подавать милостыню нуждающимся. Считается, что христиане во время святок должны отстоять хотя бы одну церковную службу.

14 января Церковь встречает Новый год. В день Новолетия в православных храмах проводятся богослужения в честь наступающего года.

Вечером 14 января, как и в Рождественский сочельник, в народе принято колядовать. Для святочных дней характерны три больших общих семейных застолья – в Рождественский сочельник, в вечер Васильева дня, то есть 14 января, и в Крещенский сочельник. Так что череда праздников для нас ещё не закончилась.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104