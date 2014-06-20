Парижские впечатления

Во Франции открылась выставка Наиля Вагапова

Прошедший год был для художника-графика Наиля Гайнановича Вагапова юбилейным – и уже поэтому богатым на персональные выставки. В марте состоялась выставка в Уфе, в апреле – в картинной галерее Стерлитамака, в конце июня – в краеведческом музее и под занавес, в декабре, открылась ещё одна персональная – в Париже, в Российском центре науки и культуры. Сказать, что он счастлив этим – это ещё мало сказать. А кто бы ни радовался такому подарку судьбы на фоне не очень-то радостной повседневности.

Организаторами выставки графики «Уральские мотивы» стали РЦНК с его директором, представителем Россотрудничества во Франции, Игорем Александровичем Шпыновым и племянница Н.Г.Вагапова, бывшая сотрудница Российского посольства во Франции Юлия Кокуркина. Примерно за полгода до события Юля подарила российскому послу А.К.Орлову две работы Наиля Вагапова. Александр Константинович заинтересовался, оценил и предложил сделать персональную выставку. Он был и при открытии вернисажа, где присутствовали художники и галеристы Парижа.

Тридцать четыре работы разместились в двух ампирных залах центра, декорированных к Рождеству. Речи произносились на фоне ёлочек. Наиль Гайнанович, когда ему дали слово, поговорил немного о нашей природе и погоде, ввёл, так сказать, в тему. Гости впечатлились рассказом о сугробах и морозах – в Париже зеленела травка, было солнечно. Культурная программа этого вечера продолжилась сольным концертом лауреата международных конкурсов, солиста Санкт-Петербургского Дома музыки Мирослава Култышева. Он исполнил авторскую программу, состоящую из произведений Шопена, Рахманинова и Стравинского.

Сначала парижане познакомились с графикой Наиля Вагапова, а потом он сам знакомился с Парижем и имел возможность лично убедиться в том, что когда говорят об этом городе как о музее под открытым небом – нисколько не преувеличивают. От волнения не мог уснуть, гулял и рисовал даже ночью. Особенно сильное впечатление произвела на него архитектура, выраженная в ней человеческая мощь, овеществлённая история. Хотя прозаическая жизнь столицы Франции и может подправить парадную картинку – великолепие Парижа неизбывно. Я бы сказала, что художник не выпускал из рук карандаша и блокнота, но нет, выпускал – когда брался за фотоаппарат. В блокноте – зарисовки улиц, посетителей кафе, достопримечательностей. В том числе и только что отстроенной православной церкви по соседству с шедевром Эйфеля. Следом за ними идут в большом количестве лодки и каналы – после Франции он побывал ещё и в гостях у родных в Голландии. Вагапов и так-то всегда фонтанирует идеями и образами. Теперь наверняка появятся в новых работах мотивы Парижа и Голландии. И мы их увидим на новых выставках.

Татьяна МОРОЗОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104