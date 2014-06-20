Побеждают «Спортивные надежды»!

3 января на хоккейных кортах Стерлитамака начались сражения юных хоккеистов на призы Всероссийского клуба «Золотая шайба». Жарким поединкам не в силах помешать ни холода, ни ветер со снегом; даже болельщики, наблюдающие за игрой с сугробов, окруживших площадку, стойко переносят морозец.

Минувшим воскресеньем подводили итоги первенства города среди команд, составленных из хоккеистов 2002-2003 годов рождения. Здесь без поражений отыграла команда детско-подросткового клуба «Спортивные надежды» (фото 1), руководимая опытнейшим тренером Г.С.Субботиным. А вот за серебряные медали яростно сражались хоккеисты школы № 32 и лицея № 1: основное время – три периода – закончилось вничью – 4:4; пришлось определять места на пьедестале почёта с помощью буллитов, и удача в хоккейных пенальти оказалась на стороне ребят из школы № 32. Команда лицея № 1 получила бронзовые медали. Золотые медали, кубок и грамоты за первое место игрокам «Спортивных надежд» торжественно вручили председатель комитета по физкультуре и спорту администрации городского округа Дмитрий Ильёв и директор центра внешкольной работы Роман Краснов. Они же наградили и лучших игроков турнира в этой возрастной группе – Тимура Усманова (лицей № 1), Антона Чибизова (школа № 32) и Динислама Уметбаева («Спортивные надежды»).

Хоккейную эстафету приняли команды юношей 2004-2005 годов рождения. В воскресенье на ледовой площадке школы № 32 сыграли хоккеисты школ №№ 5 и 32 (фото 2); победные очки в свой актив записала команда школы № 32.

Олег ПЕРШИН

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