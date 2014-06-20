«Порядок должен быть везде»

На простые вопросы о сложностях жизни отвечает мэр города

Дорогие читатели! Сегодня на вопросы из шляпы отвечает глава администрации г.Стерлитамака Владимир Иванович Куликов. Уроженец Стерлитамака, Куликов трудился на заводе «Авангард», несколько лет служил верному делу комсомола, 16 лет работал в сфере молодёжной политики, 4 года – заместителем главы администрации по кадрам, муниципальной службе и связям с общественностью, в ноябре был единогласно назначен депутатами главой администрации нашего города.

– Чему вас учат ваши дети?

– Быть ласковым и добрым (у Владимира Ивановича три сына. – Г.С.). Вот, младший, к примеру. Ему 12 лет, но более настырного и целеустремлённого ребёнка я не встречал. Всегда добивается своего. Задумал смастерить вольер и конуру для собаки – сделал. Потом решил, что ему нужен сарай для велосипедов. Вскоре у нас уже был целый сарай для великов. На какие-то его задумки мы откликаемся сразу, чему-то пытаемся сопротивляться, но бесполезно. Взял меня измором, но крысу свою получил, таким же образом у нас появились гигантские улитки, рыбки, кошка…

– Ваше любимое занятие?

– Домашнее хозяйство. Очень люблю возиться во дворе, мастерить лавочки-скамеечки… Деревообработка – это моя страсть. Очень люблю копаться в автомобилях. Люблю снегопады, с удовольствием убираю снег во дворе, правда, теперь, когда на мне городское хозяйство, снегопады – дополнительные хлопоты. Но порядок должен быть везде.

– Что бы вас заставило эмигрировать из России? И в какую страну?

– Ничего. Я никогда не думал об этом и не собираюсь уезжать из страны. Здесь мой дом, мои близкие.

– Какой самый счастливый возраст для мужчин и женщин?

– От 30 до 50. Люди уже зрелые, лишнего не говорят… Если серьёзно, в этот период человек уже полностью сформирован как личность, а время болячек ещё не наступило.

– Что больше всего цените в друзьях?

– Я ценю дружбу саму по себе, а в дружбе самое главное – это когда человек может радоваться вместе с тобой.

– А у вас много друзей?

– Друзей много не бывает. Знакомых, товарищей много, а друзья у меня проверенные – с техникума, института, с армии, даже со времён комсомола есть друг, так что нашей дружбе – не один десяток лет.

– Вы счастливый человек?

– Да. У меня хорошая семья, дети, я доволен в жизни всем.

– Всегда так было?

– Как женился, да. Самое главное – у меня хорошая жена.

– Вы согласны с утверждением, что школьные годы – самая счастливая пора?

– Согласен. В детстве всегда есть лёгкая беспечность. Кроме уроков, ни о чём не думаешь. Как сейчас помню: самое главное – быстрее сделать уроки и бежать скорее с пацанами играть в футбол или хоккей.

– Способны ли вы на жертву?

– Очень сильное понятие жертва и столь же многозначное. Просто так жертвовать не стану, но людям всегда стараюсь помочь.

– О чём люди всегда забывают?

– О добре, которое ты им сделал. Поговорка «Не делай добра – не получишь зла», увы, работает.

– Был ли СССР самой читающей страной?

– Наверно, да. Не было компьютеров, информацию получали из печати, читали книги. Когда я работал на заводе «Авангард», у нас в каждом цехе проводили политинформацию. Конечно, наше предприятие – особое, оборонное, и пропаганда государственной идеологии была на первом месте, но люди читали много художественной литературы, менялись книжками, дарили собрания сочинений на юбилеи…

– Какую самую тяжёлую физическую работу вам приходилось выполнять?

– Когда я служил в Саратовском высшем военном Краснознамённом командном училище им.Дзержинского, нас иногда привлекали на хозяйственные работы. Особенно тяжело было разгружать вагоны с мешками цемента. Пыль летит, забивается в нос, садится на одежду. Приятного мало.

– Какое историческое время вызывает у вас наибольший интерес?

– Наверное, времена Петра I. Россия создавалась как новое государство, по-новому переосмысливала себя. Это было интересное и сложное время, и я бы хотел посмотреть на это изнутри.

– О чём вы мечтали ребёнком?

– О хорошей хоккейной экипировке и стать водителем автомобиля «Волга».

– Часто ли люди врут?

– Часто. Ложь – часть человеческой сущности, люди врут, чтоб не застали врасплох. Но правда всегда выходит наружу, как говорится, сколько верёвочке ни виться, конец будет.

– Сравниваете ли вы себя с другими людьми?

– Да, сравниваю. Есть люди, у которых твёрже характер, сильнее чувство целеустремлённости, более добрые… но все эти качества можно в себе воспитать.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 января 2017 года)

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104