Повернуться лицом к ликвидаторам

Об организации медицинского обслуживания

На последнем заседании общественных палат РБ и города Стерлитамака обсуждались вопросы повышения эффективности оказания медицинской помощи инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС, а также были озвучены проблемы ликвидаторов и граждан, подвергшихся воздействию радиации. Встреча, на которой присутствовали сами ликвидаторы и члены их семей, представители лечебных учреждений города и республики, была организована в рамках реализации поручения заместителя председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец, данного 16 декабря 2016 года Минздраву РФ по поводу необходимости повышения эффективности оказания медицинской помощи инвалидам-чернобыльцам. Речь шла о подготовке перечня мероприятий, направленных на улучшение проведения диспансеризации, высокотехнологичного лечения, лекарственного и санаторно-курортного обслуживания ликвидаторов, ставших инвалидами.

Прошло более тридцати лет со дня аварии на Чернобыльской атомной станции. На преодоление последствий катастрофы поднялись тысячи наших сограждан. Одними из первых были привлечены военнослужащие внутренних войск и гражданской обороны, которые занимались дезактивацией на заражённых территориях, помогали эвакуировать жителей, обеспечивали общественный порядок.

Сегодня в российском национальном радиационном регистре записано более 638 тысяч человек. Из них 178 тысяч имеют статус ликвидаторов, а 389 тысяч – это жители территорий, подвергшихся наибольшему загрязнению радионуклидами (Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области).

В Стерлитамаке в общественной организации «Союз-Чернобыль» состоят 228 человек, из них 155 – ликвидаторы, остальные – вдовы. Многие из ликвидаторов награждены орденами и медалями.

Организацию медицинского обслуживания лиц, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, регламентирует Закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». В 24-й статье этого закона говорится о том, что «граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также их дети, родившиеся после 26 апреля 1986 года, подлежат бесплатному обязательному медицинскому страхованию со специальной базовой программой и обязательному специальному медицинскому наблюдению (диспансеризации) в течение всей жизни».

Медицинские и аптечные услуги оказываются им вне очереди.

Об этом участникам встречи напомнила А.Р.Хайбуллина, член общественных палат РБ и города Стерлитамака, председатель комиссии по здравоохранению, образованию, спорту и туризму. Затем она предоставила слово Ф.М.Бахметову, руководителю республиканской общественной организации «Союз-Чернобыль», который посетовал на трудности, связанные с обеспечением ликвидаторов санаторными путёвками и лекарствами, с выдачей удостоверений их детям.

Л.К.Быков, председатель правления городской и районной организаций инвалидов «Союз-Чернобыль» России, озвучил проблемы, связанные с очередями в поликлиниках города, по которым с 2004 года по территориальному принципу распределены ликвидаторы и члены их семей. Он выступил с предложением открыть в ЛПУ города специальные кабинеты для медицинского обслуживания инвалидов и участников ликвидации последствий радиационных аварий.

Р.В.Гайнуллин, председатель правления республиканской общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль» отметил, что во всех лечебных учреждениях республики есть врачи, ответственные за оказание качественной медицинской помощи ликвидаторам. Инвалиды-чернобыльцы получают специализированную помощь в психоневрологической клинике (100 человек), республиканской психиатрической больнице № 1 (50 человек), республиканском госпитале ветеранов войн (707 человек). Однако крайне низким остаётся уровень обеспечения ликвидаторов санаторно-курортным лечением – всего пять процентов от потребности. Есть проблемы с льготным обеспечением лекарствами, с установлением инвалидности (только 15 процентов ликвидаторов в РБ – инвалиды). Большинство заболеваний ликвидаторов связано с нарушением работы органов пищеварения, кроветворной, эндокринной, нервной систем. Сегодняшнее положение дел не гарантирует должной компенсации ущерба, нанесённого здоровью ликвидаторов. Не существует стандартов и протоколов по их лечению. Сократилось финансирование мероприятий, направленных на оказание качественной медицинской помощи чернобыльцам и членам их семей. Очереди, необходимость прибегать к платным медицинским услугам, большие сроки рассмотрения вопросов по установлению инвалидности – все эти проблемы волнуют ликвидаторов.

Было предложено разработать медико- экономические стандарты оказания медицинской помощи ликвидаторам и членам их семей; увеличить объёмы лабораторных и диагностических исследований для чернобыльцев; установить порядок и объём медицинских обследований детей ликвидаторов; организовать выездные бригады врачей для работы в отдалённых районах.

– Пора переходить к новой форме решения вопроса, – подчеркнул Р.В.Гайнуллин. – Надо знать конкретные проблемы каждого конкретного человека и решать их в самые короткие сроки.

На встрече, проходившей в формате круглого стола, были выработаны рекомендации председателю комиссии Общественной палаты РБ по социальной, демографической политике, здравоохранению создать рабочую группу по общественному контролю улучшения правового регулирования диспансеризации, высокотехнологичного лечения, лекарственного и санаторно-курортного обслуживания инвалидов вследствие аварии на ЧАЭС. Необходимо продолжить проведение выездных зональных круглых столов, общественных обсуждений в режиме онлайн вопросов, связанных с повышением оказания им качественной медицинской помощи.

– Мы предлагаем закрепить каждого чернобыльца за конкретным врачом по месту обслуживания в поликлинике с проведением ежегодной стопроцентной диспансеризации всех участников ликвидации аварии на ЧАЭС и приравненных к ним категорий граждан, – подчеркнула Альфия Рашитовна Хайбуллина. – Кроме того, межведомственными комиссиями должен быть решён вопрос об установлении инвалидности участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в связи с Чернобыльской катастрофой. Также сформулированы вопросы, которые мы зададим министру здравоохранения республики на «Часе с министром» – мероприятии, которое пройдёт в феврале по инициативе Общественной палаты РБ.

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