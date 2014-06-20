Праздник на Куш-Тау
В День снега соревновались 60 горнолыжников
Широкомасштабные соревнования горнолыжников прошли в воскресенье, как раз во Всероссийский день снега. На горнолыжной базе «Куш-Тау» спортсмены юга Башкортостана сражались за призы главы администрации ГО город Стерлитамак. В открытом первенстве города участвовали шестьдесят горнолыжников.
С погодой повезло, и состязания в клубном слаломе на дистанции 250 метров привлекли внимание многих болельщиков – любителей горнолыжного спорта (фото 1). Яркое солнце подогревало настроение всех присутствующих, приветствовавших каждый удачный спуск (фото 2-3).
После полудня на торжественном закрытии соревнований глава администрации ГО г.Стерлитамак Владимир Куликов вручил заслуженные награды и призы победителям (фото 4). Среди женщин лучший результат на трассе показала Элина Абдрахманова, второе место заняла Анэлия Саттарова, бронзовым призёром стала Эльвира Ларионова.
В состязаниях слаломистов-мужчин отличился Михаил Мальцев, а в призёрах оказались Винер Рахмангулов и Алексей Кострыкин. Были подведены итоги и в соревнованиях семейных команд: первое место заняла семья Абдрахмановых (фото 4 ), второе – у семьи Кострыкиных, на третью ступень пьедестала почёта поднялась семья Комаровых.
Все участники и болельщики от души благодарили организаторов спортивного праздника – администрацию городского округа и её отдел по молодёжной политике, горспорткомитет.
Олег ПЕРШИН