Праздник на Куш-Тау

В День снега соревновались 60 горнолыжников

Широкомасштабные соревнования горнолыжников прошли в воскресенье, как раз во Всероссийский день снега. На горнолыжной базе «Куш-Тау» спортсмены юга Башкортостана сражались за призы главы администрации ГО город Стерлитамак. В открытом первенстве города участвовали шестьдесят горнолыжников.

С погодой повезло, и состязания в клубном слаломе на дистанции 250 метров привлекли внимание многих болельщиков – любителей горнолыжного спорта (фото 1). Яркое солнце подогревало настроение всех присутствующих, приветствовавших каждый удачный спуск (фото 2-3).

После полудня на торжественном закрытии соревнований глава администрации ГО г.Стерлитамак Владимир Куликов вручил заслуженные награды и призы победителям (фото 4). Среди женщин лучший результат на трассе показала Элина Абдрахманова, второе место заняла Анэлия Саттарова, бронзовым призёром стала Эльвира Ларионова.

В состязаниях слаломистов-мужчин отличился Михаил Мальцев, а в призёрах оказались Винер Рахмангулов и Алексей Кострыкин. Были подведены итоги и в соревнованиях семейных команд: первое место заняла семья Абдрахмановых (фото 4 ), второе – у семьи Кострыкиных, на третью ступень пьедестала почёта поднялась семья Комаровых.

Все участники и болельщики от души благодарили организаторов спортивного праздника – администрацию городского округа и её отдел по молодёжной политике, горспорткомитет.

Олег ПЕРШИН

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