«Приятно, когда тебя помнят»

Доктор Бирюкова – о профессии, призвании и смысле жизни

Ларису Архиповну Бирюкову я помню с раннего детства – мы жили в одном дворе, а её старший сын Саша играл с мальчиками из нашего подъезда. Мы, детвора, знали, что Сашина мама – доктор, которая лечит ухо, горло и нос. У Ларисы Архиповны были величественная осанка, строгий взгляд и какое-то особенное, озарённое внутренним светом лицо. Из тех, что запоминаются на всю жизнь. Годы прошли, а свет остался.

СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР

– Желание непременно сделаться врачом появилось у меня ещё в пятом классе, – с улыбкой вспоминает Лариса Архиповна. – В семье медиков не было, разве что папина сестра, с которой мы мало общались. И я, признаться, до сих пор не могу понять, откуда во мне появилась тяга к медицине. Просто хотелось помогать людям, быть им полезной. Папа, который работал завучем в 7-м училище, посоветовал мне идти в медицинское училище. Но я твёрдо заявила: «Хочу лечить сама, а не выполнять чужие распоряжения!».

Родную 14-ю школу она закончила с серебряной медалью. Во время учёбы в медицинском институте в Уфе определилась со специализацией, сразу выбрав оториноларингологию. Но жизнь, как известно, пишет свои собственные сценарии.

– За год до окончания учёбы я вышла замуж за студента авиационного института. В 1966 году по распределению приехала в Стерлитамак, пришла со своим красным дипломом в горздравотдел. Тогдашняя заведующая отделом Мария Ивановна Дьяконова, сама лор-врач, объяснила, что для специалистов нашего профиля в городе работы нет, и предложила мне возглавить врачебно-физкультурный диспансер, который только готовился к открытию. И я согласилась, – продолжает рассказ Лариса Архиповна. – Четыре месяца проучилась в Москве, а потом ушла в декретный отпуск. После рождения сына вышла в диспансер на работу. Но к этой работе не лежала душа, хотелось трудиться по специальности. Мария Ивановна пошла навстречу, отправила меня в уфимскую клинику на кафедру оториноларингологии. Подучившись, я начала вести приём в детской поликлинике, совмещая должность главврача диспансера с работой лор-врача.

Когда в городе открылась детская больница на улице Нагуманова, её заведующая Ольга Ильинична Кузнецова пригласила Бирюкову к себе. Лариса Архиповна, уже в полной мере ощутившая вкус к практической работе, стала вести не только поликлинический приём, но и койки в стационаре. Тогда же она начала оперировать – удалять аденоиды и миндалины, проводить операции носовой перегородки и уха.

С благодарностью доктор Бирюкова вспоминает уроки взрослого оториноларинголога Ивана Петровича Евсеева, к которому ходила на операции учиться хирургическим премудростям.

«Я ВРАЧ, А НЕ АДМИНИСТРАТОР»

Лариса Архиповна – практик с головы до ног. Своё недолгое, сроком всего в восемь месяцев, руководство детской больницей вспоминает без удовольствия.

– Ольга Ильинична уехала жить и работать в Крым, и наша детская больница оказалась обезглавленной, – говорит она. – Меня буквально уговорили временно стать главным врачом, пока горздравотдел не подберёт подходящую кандидатуру. Согласилась я на это с тяжёлым сердцем. По натуре я не администратор: не умею выколачивать трубы, договариваться со строителями, выбивать шефскую помощь.

Но так уж случалось, что её всё время выдвигали на общественные посты, и Лариса Архиповна, как человек ответственный и обязательный, не могла отказаться. Много лет она возглавляла местком детской больницы, избиралась депутатом городского совета.

Но главным делом для неё всегда оставалась профессия оториноларинголога. Когда в конце 70-х перевелась на работу в больницу завода СК, на неё возложили обязанности детского оториноларинголога, и она оказывала помощь детям не только Стерлитамака, но и близлежащих районов.

– И как я только всё успевала! – смеётся Бирюкова. – Полторы ставки в больнице, операционные дни, поликлинический приём! Весь день проходил на работе. Дома меня видели только вечерами. По-другому не получалось.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 января 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104