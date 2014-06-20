Проекты горожан поддержат власти

Программа поддержки местных инициатив

Мы писали о том, что в республике действует программа поддержки местных инициатив. Программа новая, в городе работает второй год, поэтому многие стерлитамакцы с ней ещё не знакомы. На наши вопросы мы попросили ответить заместителя главы администрации по финансовым вопросам Гульнару Валиеву.

– Гульнара Галимьзяновна, для чего создана программа поддержки местных инициатив?

– По программе поддержки местных инициатив реализуются проекты для повышения качества жизни и активности населения в процессе местного самоуправления, выявляются и решаются острые социальные проблемы населения местного уровня. Администрация городского округа предлагает жителям принять в ней участие. Программа поддержки местных инициатив предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из бюджета республики (до 1 млн руб.). При этом отбор и исполнение проектов происходят при активном участии горожан.

– Что это значит?

– Жители многоквартирных домов самостоятельно определяют проект, участвующий в программе. Перечислю проекты: объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, объекты организации благоустройства, объекты уличного освещения, объекты сбора твёрдых бытовых отходов и мусора; автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; объекты для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания; игровые площадки; учреждения культуры, образования, библиотечного обслуживания населения; объекты культурного наследия; объекты физической культуры и массового спорта; места массового отдыха населения; места захоронения; иные объекты, за исключением капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры. После определения приоритетного проекта будет подготовлена конкурсная заявка для получения субсидии из республиканского бюджета на его реализацию.

– Как определяют победителей?

– В конкурсе побеждают заявки от жителей, которые лучше обеспечат выполнение основных условий: это участие в подготовке и реализации проекта и привлечение денежных средств для софинансирования со стороны населения (минимальный уровень софинансирования – 5 процентов от суммы проекта), местного бюджета и спонсоров (не является обязательным условием, однако их участие увеличивает шансы в победе и даёт дополнительные баллы для грантозаявителей).

Софинансирование важно потому, что показывает реальную заинтересованность участников в проекте и делает их ответственными за его результаты.

Также дополнительные баллы присуждаются за неденежный вклад населения и (или) спонсоров (подготовительные работы, предоставление техники, инструментов).

Программа необязательная. Только горожане решают, принимать участие или нет. Если согласны, то необходимо определить уровень софинансирования. После объявления победителей начинается сбор денег. Жители сами будут собирать деньги и следить за ходом всех работ. Для этого формируется инициативная группа. Сбор средств от населения, подготовка конкурсной документации, мониторинг и информирование о ходе выполнения работ – задачи инициативной группы. Необходимо подчеркнуть, что деньги собирают после победы в конкурсе. Проекты должны быть завершены в течение одного календарного года.

Программа предоставляет возможность решить проблемы жителей с привлечением денег от государства. Я предлагаю стерлитамакцам не оставаться в стороне и принять активное участие в жизни нашего города.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104