Пройду по «красной линии», сверну на ВТС

О ежедневных рейдах административной комиссии

В первые дни нового года отдыхали многие горожане, но только не члены административной комиссии. Депутат городского совета Сергей Онищенко, инспектор по благоустройству отдела жилищно-коммунального хозяйства Рамзия Утякаева за восемь дней январских каникул выписали 70 уведомлений на составление административных протоколов за нарушения, сумма штрафов составит примерно 700 тысяч рублей.

– Работаем без выходных, – поясняет Сергей Сергеевич. – Владельцы магазинов, сотрудники управляющих предприятий, видимо, этого не знали и расслабились – не очищали территорию от снега и наледи, а если и чистили, то сбрасывали снег на проезжую часть. Мы зафиксировали много нарушений. Юридические лица будут наказаны на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, физические – от 10 до 15 тысяч.

Среди нарушителей – жители частных домов. Члены комиссии заставали их прямо за работой, когда те усердно махали лопатами, чистили дворы, кидали снег на дорогу и не думали, что затрудняют проезд для автомашин.

В очередной рейд вместе с административной комиссией выехали и корреспонденты газеты. Первая точка – торговый центр по улице Коммунистической, он расположен возле проезжей части, вокруг – многоэтажки. На машине к нему без труда не проедешь, на дороге – снежная каша, под ней – лёд. Директора заведения на работе не застали, бухгалтер на замечание возмутилась: «Второго января отдали за очистку от снега 18 тысяч рублей, всё убрано!». Неужели руководство добирается на работу неизвестными нам путями, где дороги открыты, и ноги по льду не скользят?!

К другому крупному магазину по «красной линии» на проспекте Октября члены комиссии приехали повторно.

– В первый раз территория от снега не была очищена, приехали посмотреть, что изменилось с тех пор, – комментируют они.

Подъехав к магазину, увидели работающий погрузчик, «КамАЗ» тут же увозит снег. Директор магазина контролирует работу, обещает убрать другие сугробы, которые выросли вокруг, словно пирамиды. Женщина отмечает, что мешают машины, их оставляют на парковке магазина на несколько дней. Владельцев не накажешь, формально они закон не нарушают, но вот снегоуборке мешают.

В административную комиссию обратились жители многоквартирного дома по улице 7 Ноября. Жалуются на бездействие управляющей компании: с крыши дома уже вторую неделю свисают сосульки. Мы убедились в этом лично – убирать ледяные глыбы никто и не думает, рано или поздно они слетят вниз, на тротуар, где ходят люди. Директора управляющей компании, обслуживающей этот дом, в офисе мы не застали, диспетчер и мастера наотрез отказались подписывать уведомление, сославшись на отсутствие полномочий на право подписи.

– С таким поведением сотрудников управляющих предприятий сталкиваемся часто, – говорит Сергей Сергеевич. – Это не поможет уйти от ответственности. Более того, детские площадки, которые также обслуживает эта управляющая компания, не чищены от снега. Ребятишкам негде играть. Почему молчат жильцы домов, или им так же всё равно?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 января 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104