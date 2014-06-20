Проверьте газовые приборы!

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ещё раз напоминает о правилах пользования газом в быту. Обращаем внимание всех потребителей на необходимость соблюдения правил эксплуатации газовых приборов в ваших домах и квартирах.

Количество инцидентов и чрезвычайных происшествий, связанных с нарушением правил эксплуатации газового оборудования в быту, к сожалению, не уменьшается , а с началом отопительного сезона – значительно возрастает. Почти каждый день поступают сообщения об отравлениях жителей угарным газом при пользовании газовыми отопительными и водонагревательными приборами. В Республике Башкортостан за 2015 год умерло 5 человек от отравления угарным газом из-за нарушений, связанных с содержанием дымоходов, а в 2016 году – 7 человек. Несчастий можно было избежать при соблюдении простых правил пользования газовыми приборами.

Важно помнить: ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования несут его собственники. Для предотвращения трагедий необходимо вовремя проводить осмотры дымовых и вентиляционных каналов, приглашать и обеспечивать доступ в квартиру или домовладение специалистов газового хозяйства для своевременного проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования. Напоминаем, что все виды работ, связанные с обслуживанием, ремонтом или заменой газового оборудования должны выполнять только специализированные организации. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее – ВДГО, ВКГО) проводится только на основании договора со специализированной организацией. В техническое обслуживание входят профилактические работы с целью поддержания безопасной эксплуатации ВДГО жилых домов, отключающих устройств, внутридомовых газопроводов, кроме того, специализированной организацией круглосуточно осуществляется аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО (ВКГО).

При эксплуатации газового оборудования, особенно в начале отопительного сезона необходимо обращать серьезное внимание на состояние дымовых и вентиляционных каналов. Разрушение, засорение или обмерзание каналов может стать причиной нарушения тяги. В случае отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах пользоваться газовыми приборами запрещается! Эксплуатация газового оборудования при отсутствии тяги в каналах может привести к отравлению угарным газом. Поэтому перед каждым розжигом газового отопительного прибора необходимо проверить тягу следующим образом: к смотровому окну газового прибора поднести (не зажигая!) полоску тонкой бумаги. Если полоска отклоняется в сторону смотрового окна газового прибора, то тяга есть, если не отклоняется – тяги нет. Особенно опасно отсутствие тяги при эксплуатации печных горелок и газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги должна сработать автоматика безопасности и отключить горелку газового котла или водонагревателя. Если автоматики нет или она не работает, это грозит бедой, так как при работающем газовом приборе и отсутствии тяги в дымоходе возникает угроза отравления угарным газом со смертельным исходом.

Газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход работают нормально только при наличии непрерывного притока воздуха для горения газа и при наличии тяги в дымоходе для непрерывного удаления продуктов сгорания.

Угарный газ без цвета и запаха. При концентрации угарного газа до 0,32% у человека возникают паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

При проявлении первых признаков отравления угарным газом (ухудшении зрения, снижение слуха, болей в области лба, головокружения) необходимо прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны к приборам и на приборах. Открыть окна и форточки для проветривания помещения, вызвать аварийно-диспетчерскую службу 04.

Безопасное использование и содержание ВДГО, ВКГО обеспечивается периодичным проведением технического обслуживания и ремонта ВДГО, ВКГО.

Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования осуществляется с периодичностью, установленной изготовителями, но не реже 1 раза в 3 года. По истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования это оборудование может быть использовано при наличии положительного заключения по результатам технического диагностирования ВДГО, ВКГО в течение срока, указанного в этом заключении, и при его техническом обслуживании не реже 1 раза в год либо заменено по желанию заказчика на новое оборудование.

Обязательным условием безопасного использования ВДГО, ВКГО является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. Необходимо знать, что ответственность за исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов несут: в многоквартирных домах – управляющие компании (либо все собственники помещений при непосредственном управлении), а в жилых домах – собственники домовладений.

ОАО «Газпром газораспределение Уфа» напоминает всем жителям Республики Башкортостан простые правила пользования бытовыми газовыми приборами, соблюдение которых поможет избежать трагедии:

при пользовании газовыми приборами не забудьте открыть форточку;

• перед включением газовой колонки и АОГВ проверьте тягу;

• перед розжигом горелки газифицированной отопительной печи откройте шибер (заслонку) и проверьте тягу;

• не оставляйте без присмотра включённые газовые приборы (кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику безопасности);

• не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами;

• по окончанию пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними;

• при внезапном прекращении поступления газа немедленно закройте краны и сообщите в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04;

• в случае появления запаха или утечки газа необходимо немедленно проветрить помещение, открыв двери и форточки, прекратить пользование газовыми приборами, не включать электроприборы, не пользоваться телефонами и электрозвонком, вызвать аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 из незагазованного места вне помещения;

• содержите в чистоте и исправности газовые приборы;

• все неисправности должна устранять только специализированная организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования;

• при перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бытовой техники, перестановке газового оборудования КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО перекрывать доступ к газопроводам и газовому оборудованию, прятать газопроводы за гипсокартонные стены или мебель!

• в зимнее время периодически проверять оголовки дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки.

• самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются.

При появлении запаха газа в помещении необходимо:

– немедленно прекратить пользование газовыми приборами;

– перекрыть краны к приборам и на приборах;

– немедленно проветрить помещение;

– не зажигать огня, не курить, не включать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, телефонами;

– вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного помещения).

Не выполняйте самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, подключение и ремонт газового оборудования. Эти работы может проводить только специализированная организация!

Не используйте газовые плиты для обогрева помещения.

Не используйте помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

Не храните баллоны сжиженного газа в квартирах, подвалах, гаражах, на балконах и лоджиях!

При обнаружении вмешательства посторонних лиц в работу и целостность систем газоснабжения (газопроводов, отключающих устройств, газового оборудования) незамедлительно сообщите в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04,по сотовому телефону 104 и полицию по телефону 02.

Заключайте договора на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов только со специализированной организацией!

ПОМНИТЕ! Строго соблюдая правила безопасного пользования газом в быту, вы обеспечиваете не только свою безопасность, но и безопасность ваших родных и близких.

Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость и невнимательность могут причинить неприятность вам, вашим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет вам избежать несчастных случаев.

Берегите себя и своих близких!

Реклама. 0004.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104