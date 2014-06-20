Прыжок в счастье

Дорогие читатели!

Позади первая рабочая неделя, прогулки на лыжах, катания с горки и на коньках, килограммы салатов-мантов-бутербродов, часы увлекательного просмотра сериалов и просто хорошего кино, заветные часы сна и безделья. Кто-то в зимние каникулы работал, кто-то был рад великому Рождению и, сонно скидывая с себя одеяло, подобно старым волхвам, торопился на службу, а кто-то успел даже нарваться на неприятности.

Многие из нас с облегчением проводили старый год, списывая свои проблемы и острую нехватку сказочных впечатлений на годовую «високосность». Я сама с удовольствием мысленно перестроилась на 2017-й со счастливой «семёркой» на самой вершине четырёхступенчатого числа: ступаешь на «двойку» и радуешься, что застал рубеж тысячелетий, резко проваливаешься с чувством пустоты в животе на «нуле», ещё шажок на «единичку» вперёд и – прыжок в счастье. Магия чисел. Трудно в неё поверить, но и игнорировать не получается. Случалось ли у вас, заметив на электронном табло одинаковые цифры, обозначающие время, порадоваться этой хронологической симметрии? Входите вы в кухню и видите, как прибор показывает, скажем, 22:22, и у вас волшебные чувства: гармония времени словно укоряет вас за столь поздний визит к холодильнику. Хотя, как в анекдоте: зачем же тогда загорается свет внутри холодильника, стоит только открыть дверцу? Конечно, только затем, чтобы вы могли беспрепятственно сотворить себе бутербродик на ночь глядя, на счастье нового года с «семёркой» на конце.

В нашей стране есть потрясающая традиция праздновать старый Новый год. Замечательная традиция, бережно выводящая нас из череды праздничных гуляний. Эдакий рубеж – год по-прежнему новый, но уже немножко старый. Сама формулировка «старый Новый год» сводит с ума иностранцев и побуждает нас гордиться своей страной. Впрочем, в эти январские выходные было ещё чем гордиться: у нас выпало нереальное количество снега (снег зимой – правда, удивительно?), в региональной столице произошёл снегоуборочный коллапс, активные горожане стали писать длинные посты в социальных сетях, к ним подключились желчные комментаторы и «тролли», уфимская мэрия отбивалась слабо и неумело… Этого добра в сетях было так много, что друзья и знакомые из других регионов всерьёз спрашивали: неужели-в-самом-деле всё настолько плохо? Словом, «снег в Уфе» превратилось в мем, федеральные блогеры стали в череде надоевших вещей и событий упоминать и «снег в Уфе». В этом списке достойное место заняли также жалобы народа на некачественный новогодний телевизионный контент – мол, дёшево, пошло, надоели одни и те же эстрадные «звёзды», ничего нового и радостного устроители зрелищ нам не приготовили.

Обе ситуации – региональная и общефедеральная – показывают нам, что мы вполне себе можем объединяться в многочисленные сообщества, становиться тем виртуальным народом, чей голос слышен. Эти сообщества неоднородны, но образованы вокруг проблемных вопросов. Дискуссии, которые ведут опытные восьмиклассники в социальных сетях, умело раздуваются, разрастаются за счёт более взрослой аудитории, ставятся уже другие акценты и делаются совершенно полярные выводы. Если мы можем так весело «троллить» происходящее вокруг, так, может, следует объединить усилия для более важных целей? Поэтому, дорогие читатели, призываю в наступившем счастливом году сделать что-то полезное и весёлое. А что до снега – у нас убирают!

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104