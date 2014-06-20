Раз, два, три – ёлочка, гори!

В преддверии Нового года прошли традиционные праздничные мероприятия в посёлке Строймаш и на детской городской площадке рядом с торговым центром «ФАБРИ».

Торжество собрало очень много родителей с детьми, что неудивительно – район города пусть и не очень большой, зато один из самых дружных. Поэтому Новый год здесь в буквальном смысле – семейный праздник. Во дворе общеобразовательной школы №8, где проходило праздничное представление, были установлены карусели, ледяные горки, вся территория была украшена новогодними стендами с поздравлениями. Но особенно ребята облюбовали каток и снежную самодельную пирамиду. Даже во время праздничной программы между детьми то и дело разгоралась борьба за звание «царя горы». Многие школьники младших и средних классов участвовали в различных конкурсах, соответствующих девизу олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее!». На сцене небольшой концерт давали персонажи из сказок: скоморохи и забавные лесные зверушки – зайцы, лисички. Не обошлось и без Деда Мороза со Снегурочкой, которые проверяли детей на знание новогодних стихов и дарили сладкие подарки как отличившимся детишкам, так и всем, кто пообещал в следующем году вести себя примерно и не подводить маму с папой.

В этот же вечер зажглась ещё одна праздничная ёлка, ознаменовав собой открытие ледового городка напротив торгового центра «Фабри». Конструкция в виде замка – отдельная волшебная страна. Перед самым входом гостей встречают ледяные скульптуры Крысиного короля и Щелкунчика с принцессой, а также Деда Мороза и Снегурочки, установленные перед большой ёлкой.

Последовавшие за официальной частью театрализованное представление и зажигательные номера разогрели и без того тёплую атмосферу, царившую на площади.

Настоящим сюрпризом для горожан стало катание на собачьих упряжках. «Я в полном восторге от лаек. Они разгоняются, как гоночные псы, и легко идут на контакт», – поделился своими впечатлениями десятилетний Даниил Габидуллин, ученик школы №26. Приехавший из села Танеевки одиннадцатилетний Владимир Пестряев больше рассказывал об увиденном на сцене: «Впервые вижу такой концерт на улице. Дед Мороз удивил меня своей современностью, он «в теме» всего происходящего и не стесняется шутить по любому поводу». Пятилетнему Эмилю Абдуллину и его сестре, десятилетней Эльвине, праздник понравился настолько, что они не стали ничего выделять: «Нам понравилось всё, теперь будем приходить сюда чаще».

Открытие новогодних ёлок произошло во всех районах города. В двадцатых числах декабря празднования отмечали на Шахтау и в Первомайске. В Заашкадарье вокруг ели был залит каток.

П.Кононов

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104