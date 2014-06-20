Ребятам о зверятах

Экологическое воспитание начинается в библиотеке

Чтобы привлечь внимание граждан к проблемам охраны земли, воды, воздуха, многообразия биологических видов, заповедников и т.п., наступивший 2017 год объявлен Годом экологии. Активное участие в мероприятиях должны принять дети, ведь в будущем они унаследуют наш общий дом – Землю.

О КРАСНЫХ КНИГАХ, КИНО И МУЛЬТИКАХ

Библиотекари Стерлитамака убеждены, что лучший воспитатель – книга. И в Год экологии они запланировали много игр, конкурсов, брейн-рингов и т. д.

Рассказывает замдиректора по работе с детьми МБУ «Централизованная библиотечная система» Н.В.Клочкова:

– Сегодня в детской библиотеке по пр.Октября, 43 состоялось открытие Года экологии. К нам в гости пришли воспитанники детского сада № 76. Дети узнали, почему необходимо заботиться о растениях, птицах, насекомых, беречь чистоту воды и воздуха. Об этом им рассказали библиотекари и учёные-экологи.

– Наталья Владимировна, в библиотеках очень много интересных книг, которые рассказывают о жизни животных и растительном мире. Есть, я слышала, и Красные книги.

– Да, у нас много красочных энциклопедий, справочников и других замечательных изданий. Есть и Красные книги Республики Башкортостан и Российской Федерации.

ЧАРЫ ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА

Евгений Иванович Чарушин – удивительный человек! В юности он учился в декоративных мастерских в Вятке. Затем пять лет занимался у педагогов Петербургской академии художеств А.Е.Карева, А.И.Савинова. С 1927 года начал работу в детском отделе Госиздата, художественным редактором которого был В.В.Лебедев, мечтавший о создании принципиально новой детской книги – высокохудожественной и познавательной. Увлёк своей идеей и молодого художника. Первой книгой, иллюстрированной Евгением Чарушиным, был рассказ В.В.Бианки «Мурзук».

Через несколько лет Евгений Иванович стал не только иллюстрировать рассказы о животных, но и писать их. Коротенькие, в страничку, но захватывающие истории и приключения с яркими картинками очень нравились маленьким читателям, которых пугали многостраничные повествования. Дети запоем читали о зверях, птицах, об охоте, о своих ровесниках. Особенно нравились мальчишкам рассказы о смешном пёсике Томке и его друге мальчике Никитке. А девочки любили перечитывать истории о коте Епифане и разноцветной красавице кошке, ставшей отличной матерью двум осиротевшим зайчатам. Повесть «Друзья» о дружбе щенка и лисёнка нравится не только мальчишкам и девчонкам, но и взрослым. В этих крошечных рассказах спрятаны глубокие философские мысли. Например, о том, что именно человек задаёт тон жизни природы, только он в ответе за её благополучие и безопасность. И в детстве жизненно необходимо читать сказки и рассказы о животных, чтобы сохранить экологию своей души.

Евгений Иванович Чарушин был не только художником и писателем, но и архитектором, скульптором, исследователем. Его иллюстрации, эстампы, фарфоровая скульптура и книги экспонировались на международных выставках в Софии, Лондоне и Париже.

«ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА»

Год экологии непосредственно связан с предыдущими годами – литературы и кино. Именно художественный образ как нельзя лучше воздействует на человека. Яркий тому пример – рассказы Виталия Валентиновича Бианки. Его «Лесная газета» имеет оригинальную литературную форму: с помощью газетных приёмов – репортажей, хроник, фельетонов, объявлений – дан календарь лесной жизни на каждый месяц. В ней двенадцать глав-номеров – по номеру на каждый месяц. В.В.Бианки написал более трёхсот рассказов, сказок, повестей и статей, выпустил 120 книг общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. Обидно, что сейчас «Лесная газета» стала библиографической редкостью. Ведь там печатались не просто рассказы. Это были познавательные истории, из которых можно было узнать о повадках животных, о природных особенностях того или иного края и многое другое. Как хорошо, что самые лучшие произведения писателя были экранизированы. «Мышонок Пик», «Как муравьишка домой спешил», «Оранжевое горлышко», «Где раки зимуют» превратились в мультфильмы. А «Тропой бескорыстной любви», «Рысь выходит на тропу», «Рысь возвращается», «Рысь идёт по следу» и др. – в художественные фильмы.

«МУХА С КАПРИЗАМИ»

Так называется книжка, тоже ставшая библиографической редкостью. Её написал Ян Грабовский – инженер-химик, математик, этнограф, педагог, писатель. После окончания университета в Варшаве он работал в школе учителем математики. Затем два года провёл в Мюнхене, где изучал историю искусства. После II Мировой войны принимал участие в спасении памятников и произведений искусства и писал для детей рассказы о животных. Ян Грабовский прекрасно разбирался в настроениях и реакциях животных – героев своих произведений, описывал их с неподражаемым юмором. Интересно, что животные, так же, как и в рассказах Чарушина, никогда не перенимают у человека злых повадок. Конечно, есть у него (в природе всё бывает) и неприятные персонажи. К ним у юных читателей сразу же складывается негативное отношение, что замечательно с точки зрения практической педагогики.

Ребята, читавшие книги польского писателя, были в полном восторге от ворона Пипуша. Они наперебой рассказывали, как он приучал хозяина к порядку, разгонял ночные кошачьи собрания, учил кошек ловить мышей. Везде свой нос совал! Хозяин его очень любил. Других животных – кошек, собак, воробьёв, белок (у него разные звери жили) – он тоже любил, но Пипуш всё-таки был на особом счету.

Рассказ о Метке – овечке, выросшей в собачьей конуре, нравился детям нисколько не меньше. Метка бегала по двору, как её молочный брат щенок Мишка, так же, как он, «служила», только что лаять не могла.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 января 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104