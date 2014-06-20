С отличным настроением!

В канун Нового года первыми в розыгрыше городского «Кубка четырёх мячей» закончили свой турнир футболисты. На редкость упорной получилась борьба – участвовали 23 команды! В финальный этап пробились восемь. Правда, в призёрах оказались всё те же хорошо знакомые коллективы: вновь не уступили соперникам высшую ступень пьедестала почёта футболисты Стерлитамакского филиала «Газпром газораспределение Уфа», второе место заняла команда отдела образования, третье – «СТР-Арена».

О чрезвычайной остроте борьбы за призовые места говорит факт, что финальный этап розыгрыша без поражения не прошла ни одна команда. Тем более значимой выглядит победа футбольной дружины газовиков, сумевших в сильно поредевшем составе в четвёртый раз завоевать почётный приз. Необходимо отметить чёткую работу городской федерации футбола и судейской коллегии (председатель Виктор Васильев), а также поблагодарить организации, которые предоставили для игр свои спортсооружения (Дворец спорта «Стерлитамак-Арена», институт физической культуры, школу олимпийского резерва, СФ БашГУ, СФ «Газпром газораспределение Уфа»).

С хорошим настроением встретили новогодний праздник и футболисты команды «СТР-Арена» (тренер Александр Дятлов), защищающие спортивную честь Стерлитамака в чемпионате Башкортостана по мини-футболу. Они очень сильно сыграли в домашнем туре 24 и 25 декабря, победив команду «Нарыш-Тау» из Октябрьского со счётом 14:3, а нефтекамскую «НКМЗ-Групп» – 12:0! Набрав после шести игр 12 очков, «СТР-Арена» делит третье место в турнирной таблице с уфимской командой «Электрощит», забив в ворота соперников больше всех – 42 мяча (список лучших бомбардиров чемпионата возглавляют стерлитамакцы Сергей Ефросиньев и Алексей Нечаев).

Кстати, в чемпионате республики по мини-футболу успешно выступает команда девушек ДЮСШ № 2, руководимая Юрием Тепловым (в конце декабря болельщики могли увидеть игру футболисток в ходе домашнего тура, проведённого в «Стерлитамак-Арене» (на снимке).

Олег ПЕРШИН

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