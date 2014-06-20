С Рождеством!

С жемчужных облаков,

Плывущих над Россией,

Сквозь кружево снегов

Глядит на нас Мессия.

Отцовский этот взгляд

В любой мороз согреет.

Сомнений тяжких ад

В людских сердцах развеет.

И чудо Рождества

Войдёт в дома и души,

И главные слова

Цепочку зла разрушат.

И зазвучит в ночи

Звон колокольный, нежный.

И огонёк свечи

Затеплится надеждой!

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104