«Спортакадемия-ВРЗ»: реванш состоялся

Второй круг чемпионата страны в высшей лиге «А» стерлитамакские волейболисты начали со значимой победы. Соперником был старожил высшей лиги – екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», который в матче первого круга не оставил никаких шансов нашему дебютанту.





Впрочем, во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» ход первой партии в субботу не порадовал местных любителей волейбола: гости вели в счёте с разрывом в шесть очков и закончили сет в свою пользу – 25:21. Игроки «Спортакадемии-ВРЗ» выглядели несобранными, часто ошибались в подаче. Так же начали было и вторую партию, на второй технический тайм-аут команды ушли при счёте 12:16 в пользу екатеринбуржцев. Но Сергей Грибов ввёл в игру мастера спорта Виктора Ежова. Опытный капитан сумел вернуть нашей команде боевой настрой. 20:20, гости дают слабину, показывают, что тоже могут ошибаться… В итоге второй сет наш – 25:22. Пробудился и зал, болельщики стоя громогласно приветствуют своих волейболистов.

Упорнейшая борьба в третьем сете – 22:22, и в результате – 28:26!

Екатеринбуржцы , оказавшись в неожиданной для себя роли догоняющих, дают бой в решающей четвёртой партии и выигрывают – 25:20. Пятый сет проходит при невообразимом ажиотаже на трибунах, сквозь барабанный бой и крики едва слышны свистки арбитров! 7:8 – ведут гости, 9:9, 12:12, 15:15, и финал – 18:16 – подопечные старшего тренера Сергея Грибова выигрывают с общим счётом по партиям 3:2.

Предельно нервное противостояние соперников продолжается и в воскресенье. Первый сет заканчивается при счёте 26:24 в пользу «Спортакадемии-ВРЗ», вторую партию выигрывают гости – 25:22, а в третьем сете счёт такой же, только уже впереди хозяева. Ведут екатеринбуржцы и в четвёртом сете, однако к концу партии – уже 24:24. Гости всё же сравнивают счёт по партиям, доводя сет до победы – 26:24.

В ходе пятой партии болельщики поддерживают игроков стоя. И… 15:13. Второй день зал провожает местную команду, скандируя: «Мо-лод-цы!» Действительно, прогресс налицо: если в первом круге в Екатеринбурге волейболисты Стерлитамака сумели выиграть лишь одну партию из семи, то теперь из десяти сетов взяли шесть, заработали четыре зачётных очка. Безусловно, работать есть над чем, особенно «грешат» наши при подачах. Но игра нервов заставляет ошибаться и опытных гостей.

Весь зал тепло поздравляет Николая Леоненко («Локомотив-Изумруд») и Руслана Галимова («Спортакадемия-ВРЗ»), названных лучшими игроками тура, и Азамата Галеева, признанного самым активным болельщиком.

«Спортакадемия-ВРЗ» с 31 очком закрепляется на девятой строчке турнирной таблицы, опережая ставропольцев, воронежцев и грозненцев. Следующий тур – выездной, стерлитамакские волейболисты сыграют с лидерами в Перми. Мы увидим нашу команду в домашнем туре 28 и 29 января в игре с волейболистами Махачкалы.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104