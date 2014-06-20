«Спортакадемия-ВРЗ»: сенсация 13-го тура!

Дебютант высшей лиги «А» на выезде обыграл лидера!

В минувшие выходные в Перми стерлитамакская «Спортакадемия-ВРЗ» провела две игры с лидером чемпионата России в высшей лиге «А» – командой «Прикамье».

В субботу первые розыгрыши уходят на «раскачку», но потом хозяева выигрывают несколько розыгрышей кряду, и тренеры гостей берут паузу. Затем у «Прикамья» получается хорошая серия на подаче, а у стерлитамакцев, напротив, подача не идёт. Сергей Грибов вновь берёт тайм-аут, только это мало помогает. Хозяева продолжают уходить в отрыв и заканчивают партию в свою пользу – 25:16.

Во втором сете борьба получается более упорной. Соперники до поры идут вровень (8:8), но ко второму техническому тайм-ауту пермяки впереди на три очка. Гости снова подтягиваются, но хозяева включают «форсаж» и выигрывают – 25:20.

Мощно играют пермяки и в третьей партии – поймали кураж! Тренерский штаб «Спортакадемии-ВРЗ» пытается взбодрить игру заменами. Но тщетно. 25:12 – в первый игровой день победа за хозяевами площадки.

А вот в воскресенье игра уже выглядела совершенно иначе. Сделав соответствующие выводы, Сергей Грибов «со дружиной» начали давить на хозяев площадки с первых минут. Отличную серию на подаче выдаёт капитан Виктор Ежов, ко второму техническому тайм- ауту – преимущество у гостей в 6 очков. Тренер пермяков пытается варьировать состав, однако и замены их игры не усиливают: у хозяев явные проблемы с приёмом, да и на подаче получается через раз. В результате – 25:15 в пользу «Спортакадемии-ВРЗ».

Вторая партия очень похожа на первую. Гости опять создают отрыв практически с самого начала на мощных и неудобных подачах Ежова. У хозяев явный сбой наблюдается и на приёме, и на блоке. Итог «пермским мучениям» подводит ошибка в подаче, и снова – 25:15 в пользу гостей.

В третьем сете преимущество с самого начала на стороне стерлитамакцев. «Прикамье» пытается навязать борьбу. Партия получается упорной. Однако приблизиться к себе более чем на два очка подопечные Сергея Грибова не дают. Стерлитамакские игроки «пластаются» за каждым, даже самым «мёртвым» мячом, и старание это в итоге вознаграждается – 25:22 в пользу гостей. Счёт по партиям – 3:0, «Спортакадемия-ВРЗ» берёт полный реванш за разгром днём ранее.

– Вчера «Прикамье» было намного сильнее, – констатирует в послематчевых комментариях старший тренер «Спортакадемии-ВРЗ» Сергей Грибов. – На нас, может быть, сказался переезд. Мы ехали на автобусе одиннадцать часов, да ещё попали в незнакомый зал. Но сегодня ребята вышли и показали, как они умеют играть в волейбол. И результатом, и игрой доволен. Усилили подачу, играли в защите, было взаимодействие. Все двигались, не стояли на месте. А у «Прикамья» что-то не получилось. Но у Перми очень хорошая команда. Она заслуженно занимает первое место.

После 13-го тура с 34 очками «Спортакадемия-ВРЗ» остаётся на девятой строчке турнирной таблицы, но от преследующих воронежцев нас отделяют 9 очков, а до идущих на восьмом месте екатеринбуржцев совсем немного – у них 36.

28 и 29 января во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» местная команда принимает «Дагестан» из Махачкалы, который с 51 очком в активе идёт на четвёртом месте (в первом круге на выезде мы им уступили – 0:3 и 2:3). Начало игр в 17 часов, вход свободный, приходите поддержать нашу команду!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104