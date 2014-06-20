Стиль жизни — эко

2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий

Соответствующие Указы издали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.





Встанем на экологическую вахту

Ущерб окружающему миру — существенная проблема современного общества. Заводы и фабрики загрязняют воздух, почву, воду. Впрочем, и обычные граждане вносят свою ложку дегтя, забывая о бережном отношении к природе.

— Мы будем системно решать накопившиеся за десятилетия проблемы в этой части. И вам они хорошо известны, вы их видите на местах, — говорит Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. — Например, число стихийных свалок растет на глазах. И ведь никто не приезжает сюда к нам, в республику, из других регионов вываливать мусор. Это делаем мы сами. Давайте настроимся на напряженную работу и встанем на экологическую вахту.

Каждый из вас должен показать личный пример активного участия в природоохранных мероприятиях, привлекать земляков к озеленению, очистке родников. Надо учить детей бережному отношению к природе, ежедневному наведению порядка.

Заботу о родной земле не нужно прописывать в планах, она не требует отдельного значительного финансирования. Такие задачи под силу решать местной власти, каждому гражданину. Желание видеть землю вокруг чистой, ухоженной необходимо воспитывать с детства.

Воспитывать себя

— Выхожу утром из дома и наблюдаю стандартную картину: возле скамейки валяются окурки, баллон из-под пива, шелуха от семечек, — рассказывает уфимка Лейсан Валиева. — Кто-то выбросил из окна мешок с мусором. Иду на прогулку в лесопарк — а там картина еще хуже, как будто на свалке нахожусь. За себя мне не так обидно, обидно за будущее поколение. Дети должны брать пример со взрослых, но чему научит их такая вот «антикультура»?

Руководитель регионального отделения партии «Зеленые», заместитель председателя комитета республиканского парламента по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова убеждена, что главное условие сохранения цивилизации — жить в согласии с природой.

— Мы часто говорим о воспитании патриотизма, а разве бережное отношение к природе своего края — не составляющая патриотизма? — говорит Шагапова. — Наша действительность диктует необходимость экологического воспитания и просвещения — в семье, в детском саду и школе, в повседневной жизни. Экологическое обучение должно войти в федеральные образовательные стандарты, стать одним из приоритетов нашей школы. У нас есть множество волонтеров, готовых прийти на помощь природе. Такое деятельное отношение к охране окружающей среды должно стать нормой нашей жизни.

Экологическое состояние в республике

В экологическом плане нам есть над чем работать. И если промышленные предприятия следят за модернизацией очистных сооружений, соблюдением природоохранного законодательства, то серьезную угрозу представляют автомобили.

— Мы все никак не можем перейти на стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах Евро-5, — говорит профессор кафедры ботаники и экологии Башгосуниверситета Рашит Хазиахметов. — Экологические проблемы, связанные с промышленностью, можно регулировать, ужесточая законодательство, требуя внедрять природоохранные технологии. Но количество автомобилей неуклонно растет и с этим сложно что-либо поделать. Во многих городах доля загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта выше, чем от промышленных предприятий.

Вторая глобальная проблема — это полигоны твердых бытовых отходов (сейчас ввели обозначение «твердые коммунальные отходы»). С 2017 года мусор, который может быть переработан, не должен идти на захоронение, попросту выброшен или закопан. Для районов это особенно актуально. Растут площади полигонов, несанкционированных свалок. И без переработки мусора будет сложно справиться. И здесь нельзя все перекладывать на государство. Важно понимать, проблему коммунальных отходов без предварительной сортировки мусора при участии населения мы не решим.

Планы

Министерство природопользования и экологии подготовило план мероприятий — более 100 — направленных на защиту окружающего мира. В их числе: создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, развитие познавательного туризма и охрана водных объектов. Определенное место отводится экологическому образованию, повышению уровня экологической культуры. Всем жителям республики предлагают активно участвовать в тематических проектах, семинарах, форумах, акциях, выставках, субботниках.

Планируется, в частности, реконструкция очистных сооружений основной промышленной площадки ОАО «Газпром нефтехим Салават», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават», реконструкция единого комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим».

В результате предполагается снизить объем выбросов в атмосферу.

В области охраны водных объектов запланированы расчистка русел рек, реконструкция и строительство очистных сооружений заводских стоков, канализаций.

В течение 2017 года предполагается наладить сбор у населения отработанных батареек и обеспечить безопасное обращение и утилизацию медицинских отходов. Будут реконструироваться и строиться новые полигоны твердых бытовых отходов.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 января 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»

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