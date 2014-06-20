Театр. Репертуар в январе

«Макбет», У.Шекспир (трагедия)

Макбет желал вполне земных вещей: любви, спокойствия и маленького сына… Но ведьмы разрушают привычный мир. И начинается история о жажде власти, толкающей на преступление. Разум играет в жестокие игры. Красивая пластика, захватывающие сценические бои – это надо обязательно увидеть. «Макбет» – трагические столкновения, наполненные болью потерь.

«Зойкина квартира», М. Булгаков, трагикомедия

Эта удивительная постановка полна великолепной музыки, блеска светского общества, любовных интриг и тайных страстей. Незаметно для каждого начинается мистическая игра, где на кону неожиданно оказываются любовь, преданность, честь, человеческая жизнь и душа. А в основе – пьеса гениального Михаила Булгакова.

«Вот такая любовь…», В. Гуркин (трагикомедия)

Как быть жене, муж которой возвращается тогда, когда, казалось, все сроки прошли, а в новой жизни ему уже нет места? И как быть мужу, у которого своя правда? Пронзительная, драматичная и, вместе с тем, не лишённая доброго юмора, история одной семьи, попавшей в «жернова» нелёгкого времени.

«Примадонны», К. Людвиг (комедия)

Весёлая комедия а-ля «В джазе только девушки» Кена Людвига с бесконечными переодеваниями, наполненная ритмами бродвейских мюзиклов, перенесет вас в Америку 50-х. Просто фантастическая история о театре, мошенничестве и настоящей любви.

«Будьте здоровы!», П. Шено, комедия

Играем комедию нравов о том, как умирает мораль, если торжествуют деньги. Закручивается потрясающий детективный и мистический сюжет с совершенно неожиданной развязкой. Какой искромётный, лёгкий юмор и блистательная игра актёров! Замечательный повод посмеяться над алчностью и находчивостью этих восхитительных французов.

«Очень простая история», М. Ладо (мелодраматическая комедия). История о повседневной жизни двух деревенских семей до боли проста и узнаваема. Двое полюбили друг друга.

Да вот беда: родители девушки – крестьяне-трудяг и, обладатели славного хозяйства, отнюдь не рады перспективе столь неожиданно стать бабушкой и дедушкой, да еще и породниться с соседом-бездельн иком, любителем выпить и погорланить под гармошку. Приговор их беспощаден: разлучить, помешать рождению новой жизни! На помощь влюбленным приходят…домашни е животные со скотного двора: Лошадь, Петух, Пес, Корова и Свинья решают спасти человеческое дитя. История о том, как животные учат людей человечности, проста и понятна всем, кто светел душой и верит в чудеса.

«Госпожа Метелица», по мотивам русской народной сказки. Мы дарим зрителям удивительный спектакль с «зимними театральными узорами» по мотивам русской народной сказки. Как нет двух одинаковых снежинок, так нет и похожих рождественских сюжетов. И взрослые, и дети будут в восторге от придуманной нами волшебной истории. Великолепие костюмов, хрусталь зимних декораций, пленительная музыка – это «Госпожа Метелица». Наши персонажи яркие, заводные, находчивые. С ними от души можно посмеяться и всем вместе повеселиться. Госпожа Метелица одаривает всех по заслугам, в нашем царстве нет несчастливых, злых и обиженных. В нём живёт любовь… «Царевна-Лягушка» , по мотивам русских народных сказок

Младшему царевичу Ивану всё время не везёт: и прозвали-то его дураком, и братья старшие всё над ним посмеиваются да подшучивают. Мало того: отец велит завтра же жениться, а стрела, которую Иван пустил на удачу, угодила в болото! Да разве можно найти в болоте достойную невесту? Или можно…? Не стоит отчаиваться, если постоянно не везёт. Это может значить лишь одно: впереди тебя ждёт огромная удача!

Дюймовочка – mix, И.Казакова, музыкальная сказка

Невероятно трогательная история приключений Дюймовочки, поставленная по мотивам классического сюжета, рассказывается на новый лад. В ней ритмы, музыка и интонации нашего времени – времени айфонов, планшетов, гаджетов, всемирной паутины. Когда вместо сердца – часы. Крот на велорикше несётся не по пшеничному полю, и именно он правит бал на сцене… Будет столько невиданного волшебства и особая сценическая атмосфера. Датскому сказочнику такое и не снилось – ни лепестков тюльпана, ни листов кувшинок. Но есть Дюймовочка – нежная, добрая, воздушная… И зритель ждёт чуда. И поверит в короля эльфов. Этот спектакль нужно обязательно посмотреть, чтобы понять: дороже всех сокровищ земных души созданий, безумно влюблённых.

Коза – DERIZA, А.Шабаев, веселая музыкальная сказка

Жили-были Кот, Петух, Дед да Баба, жили – не тужили, пока однажды на пороге их избушки не появилась… Да, да, Коза – и не просто Дереза, а мадемуазель DERIZA! Сколько суеты и суматохи она с собой принесла,

а уж характер у современной яркой козочки оказался просто несносным! Удастся ли обитателям избушки перевоспитать ленивую шкодливую фантазерку?

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104