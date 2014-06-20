Точный расчёт

Приборы учёта поверят и заменят специалисты

Сейчас практически в каждой квартире или частном доме установлены приборы учёта тепла, электроэнергии и газа. Это удобно и выгодно – платить за те ресурсы, что использовал. Главное – чтобы приборы не подвели.

Как убедиться в правильной работе техники и что делать, если наступил срок поверки? В последнее время услуги по поверке измерительных приборов предлагают коммерческие организации, которые проведут эту процедуру и выпишут соответствующий документ. Или всё же следует обратиться в государственную службу – центр стандартизации, метрологии и испытаний?

По закону, предприятия, прошедшие аккредитацию, вправе поверять работу приборов. Потребитель решает сам, какую сумму он готов платить за работу и устраивает ли его качество. В государственном центре специалисты с помощью технической аппаратуры за короткий срок определят, исправен ли ваш прибор. Правда, в квартиры и частные жилые дома сотрудники госучреждения не выезжают.

Межповерочный интервал для водосчётчиков разный: для счётчиков горячей воды он равен 4 годам, для холодной – 6. За последние два года выпустили новые водосчётчики, которые можно эксплуатировать в течение 6 лет. Важно не путать два определения – у приборов существует срок эксплуатации и срок поверки. Если срок поверки истёк, то здесь два пути – либо нести прибор на поверку, либо покупать новый. Некоторые счётчики после оценки признают негодными.

Иногда случаются сбои в работе измерительных приборов. Так, в декабре прошлого года жительнице Уфы пришёл счёт на 40 тысяч рублей за оплату электроэнергии. Женщина принесла прибор на поверку, метрологи установили, что счётчик неисправен и пересчитывает электроэнергию в одиннадцать раз больше нормы. С официальным экспертным заключением женщина обратилась в энергетическую компанию для перерасчёта. Такие случаи происходят и в Стерлитамаке.

Но чаще сами жители пытаются перехитрить прибор и сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Рачительным хозяевам специалисты советуют перейти на многотарифные счётчики. Городские жители подсчитывают расходы и переходят на ночной режим жизни – запускают автоматические стиральные и посудомоечные машины, включают водонагреватели. При этом нужно убедиться, что тарифное расписание счётчика соответствует требованиям того региона, где его установят.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104