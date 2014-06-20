Точный расчёт
Приборы учёта поверят и заменят специалисты
Сейчас практически в каждой квартире или частном доме установлены приборы учёта тепла, электроэнергии и газа. Это удобно и выгодно – платить за те ресурсы, что использовал. Главное – чтобы приборы не подвели.
Как убедиться в правильной работе техники и что делать, если наступил срок поверки? В последнее время услуги по поверке измерительных приборов предлагают коммерческие организации, которые проведут эту процедуру и выпишут соответствующий документ. Или всё же следует обратиться в государственную службу – центр стандартизации, метрологии и испытаний?
По закону, предприятия, прошедшие аккредитацию, вправе поверять работу приборов. Потребитель решает сам, какую сумму он готов платить за работу и устраивает ли его качество. В государственном центре специалисты с помощью технической аппаратуры за короткий срок определят, исправен ли ваш прибор. Правда, в квартиры и частные жилые дома сотрудники госучреждения не выезжают.
Межповерочный интервал для водосчётчиков разный: для счётчиков горячей воды он равен 4 годам, для холодной – 6. За последние два года выпустили новые водосчётчики, которые можно эксплуатировать в течение 6 лет. Важно не путать два определения – у приборов существует срок эксплуатации и срок поверки. Если срок поверки истёк, то здесь два пути – либо нести прибор на поверку, либо покупать новый. Некоторые счётчики после оценки признают негодными.
Иногда случаются сбои в работе измерительных приборов. Так, в декабре прошлого года жительнице Уфы пришёл счёт на 40 тысяч рублей за оплату электроэнергии. Женщина принесла прибор на поверку, метрологи установили, что счётчик неисправен и пересчитывает электроэнергию в одиннадцать раз больше нормы. С официальным экспертным заключением женщина обратилась в энергетическую компанию для перерасчёта. Такие случаи происходят и в Стерлитамаке.
Но чаще сами жители пытаются перехитрить прибор и сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Рачительным хозяевам специалисты советуют перейти на многотарифные счётчики. Городские жители подсчитывают расходы и переходят на ночной режим жизни – запускают автоматические стиральные и посудомоечные машины, включают водонагреватели. При этом нужно убедиться, что тарифное расписание счётчика соответствует требованиям того региона, где его установят.
Альбина РАХИМОВА