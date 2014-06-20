У иордани

Чтобы день Крещения Господня

Встретить с чистым сердцем и душой,

Выметают мусор прошлогодний

И ныряют в прорубь с головой.

Вот и пролетели рождественские Святки, а вместе с ними и старый Новый год. В Крещенский сочельник в православных храмах Стерлитамака после чтения Царских часов и вечерни с Литургией совершали первое освящение воды. А в полночь с 18 на 19 января началось праздничное богослужение, включавшее в себя Всенощное бдение и раннюю Божественную Литургию. После окончания службы было совершено второе освящение воды, которую горожане набирали впрок для себя и своих близких. Святую воду в храмах можно брать в течение трёх дней – с 18 по 20 января.

В канун Крещенского сочельника на реке Ашкадар возле спасательной станции священник Свято-Никольского собора отец Евгений совершил чин водосвятия на специальной проруби – иордани, которую городские спасатели подготовили и оборудовали для всех желающих очистить свои тело и душу.

Певчие церковного хора и православного ансамбля «Благовест» под управлением регента Никольского храма Татьяны Крайневой исполняли крещенские песнопения.

В этом году, не обращая внимания на приличный морозец, вновь нашлись отважные люди, решившиеся на купание в крещенской проруби. 45-летний Алексей и 73-летний Виктор погружаются в иордань не в первый раз. И оба утверждают, что ни разу после этого не заболели.

Для всех, кто участвовал в чине водосвятия, а это не менее пятидесяти человек, прямо на берегу реки спасатели развели огонь

в полевой кухне и приготовили горячий чай.

Любопытно, что церковь относится к купанию в проруби на Крещение довольно осторожно. Некоторые её представители называют это псевдохристианской игрой в очищение от грехов.

– Нельзя весь год жить по-свински, совершая всевозможные грехи, а потом окунуться в прорубь и стать невинным, как младенец, получив индульгенцию ещё на один год, – считают они.

– Водное крещение в церкви действительно происходит во оставление грехов, но это бывает только один раз в жизни во время таинства Крещения. Купание на праздник Крещения без настоящей веры – просто озорная народная забава.

Но даже к этой забаве нужно быть подготовленным как физически, так и морально. Не стоит погружаться в прорубь, если вы простужены или у вас ослаблен иммунитет. Тем более, иордань – не место для тех, кто принял горячительного, а потом решил немного охладиться. Погружение в крещенскую прорубь требует духовной чистоты, сосредоточенности и определённой физической закалки. Как утверждали наши предки, это надо делать с Богом в душе и верой в сердце.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104