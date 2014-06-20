Вечные двигатели с вихрастыми чёлками
О собственном мнении и способности учить родителей
Мы взрослеем, а значит, вот-вот, того и гляди, разучимся удивляться самому интересному. К счастью, к этому времени у нас появляются дети. Вы не очень любите перемены? А у дошколёнка меняется всё – от цвета глаз до молочных зубов, так что он почти любые изменения просто обожает. Дети мало чего по-настоящему боятся, обо всём имеют собственное мнение и родителей готовы научить важным вещам. Например, вот каким.
БЕРЕЧЬ СТАРШИХ
Мама встречает сына с занятий для будущих первоклассников.
– Сынок, я ждала тебя в коридоре и слышала, как Инна Евгеньевна просила вас назвать слова на букву «т». Другие ребята кричали: «телефон», «тарелка», «телевизор». А твоего голоса я почему-то не слышала.
– Мама, на букву «т» ещё «тигр». Только знаешь, – с укоризной поглядывает сын на мать, – я думаю, Инна Евгеньевна не очень любит, когда ученики орут в классе.
ХОДИТЬ ПО РАДУГЕ
– Почему бордюры серые? – возмущается шестилетка по дороге из школы домой. – Я по ним иду, а мне неинтересно.
– Какие же они должны быть?
– Радужные: красно-оранжево-жёлто-синие. Чтобы дети могли ходить по радуге.
– Ты можешь взять мелки и сделать бордюры радужными. Только дождь всё смоет, сейчас ведь осень.
– Пойдём за мелками. Пусть смоет. Радуга же бывает после дождя, а у меня будет перед дождём – тоже неплохо!
БЫТЬ НЕ ЧУЖИМИ
– Мама, – говорит будущий первоклассник, – мне очень нравится София: у неё такое красивое и умное лицо… Скажи, а я, София, Арсений и другие дети из нашего дома – мы все будем одноклассниками?
– Нет, не все. Вы будете учиться в одной школе, но у разных учителей.
– Кем же мы друг другу будем?
– Вы по-прежнему останетесь соседями, ровесниками и друзьями.
– Но в школе всё по-другому, чем во дворе, и в школе мы тоже должны друг другу кем-то стать.
– Ну, что ты волнуешься? – замечает четырёхлетний брат, прилаживая колесо к пластилиновой машине. – Вы же не будете чужими – будете разноклассниками.
РАССТАВЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ
Дошколёнок выходит из школы в слезах.
– Что случилось?
– Я боюсь сказать.
– Не бойся, говори.
– На уроке английского языка я потряс своим пеналом-ракетой вот так, а учительница рассердилась: «А вот это я сейчас заберу домой».
– Не расстраивайся, солнышко. Просто запомни: на уроке нужно внимательно слушать учителя, а не играть. Скажи, ты огорчился из-за того, что тебе сделали замечание?
– Нет, мне было жалко пенал.
ГРАМОТНО МОТИВИРОВАТЬ
– Папа, четвёрка и пятёрка – это хорошие оценки?
– Да.
– А двойка и единица – плохие?
– Точно.
– А тройка?
– Так себе, неважная. Ничего нет хорошего в том, чтобы быть троечником.
– Интересно, почему так в школе придумано: хороших оценок мало, а плохих много? Лучше бы наоборот!
БЫТЬ ПРОЩЕ
Знакомлю младшего сына с логопедом:
– К тебе пришла учительница, она будет с тобой заниматься.
Четырёхлетка берёт логопеда за руку:
– Здравствуй. Хочешь, я тебе свои игрушки покажу?
– Не «здравствуй», а «здравствуйте», не «хочешь», а «хотите», – поправляю ребёнка.
Когда педагог уходит, напоминаю:
– Понимаешь, так принято: маленькие к взрослым должны обращаться так, как будто взрослый не один, как будто их много.
И недоумеваю: зачем мы, взрослые, так раздуваем свою значимость?
СМОТРЕТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ СНЫ
– Мама, а тебе страшные сны снятся? – шепчут дети перед сном.
– Да, иногда мне снится, что я иду на экзамен, но ничего не выучила.
– Мне тебя жалко, что тебе такие сны снятся, – сочувствует будущий первоклассник.
– А я однажды смотрел такой сон, – рассказывает его младший брат. – Как будто ты, мама, уже старая, и я тебя кормлю.
– И чем же ты меня кормил?
– Супом и кашей. Я тебя покормил, и ты снова стала молодая.
Записала Екатерина ЯКОВЛЕВА