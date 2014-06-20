Водоём, мормышка, окунь

На пруду, недалеко от Верхних Услов, состоялся открытый чемпионат г.Стерлитамака по ловле рыбы на мормышку со льда. В соревновании участвовали 34 рыбака из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и села Раевского. Организовали мероприятие городской спорткомитет, Федерация рыболовного спорта РБ и клуб «Перекат».

Три часа участники «колдовали» у лунок. После взвешивания победителем открытого чемпионата города 2017 г. по ловле рыбы на мормышку признан стерлитамаковец Игорь Шеин. Второе и третье места заняли гости из Уфы. Не желали отставать от опытных спортсменов и молодые ребята из рыболовной секции СДЮТиЭ. Например, Тимур Ибатуллин занял четвёртое место и выполнил норматив второго разряда. Он же поймал самую крупную рыбину – окуня весом в 156 граммов.

Председатель рыболовного клуба «Перекат» Пётр Терехов благодарит участников и организаторов чемпионата.

Н.ВАВИЛОВ

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