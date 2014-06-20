Вокруг Пушкина и Стерлитамакской пристани

О превратностях судьбы внука великого поэта

29 января 2017 года исполняется сто восемьдесят лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина – великого русского поэта. Наверняка гибель Пушкина оплакивали и в тихом провинциальном Стерлитамаке

Для работы над «Историей Пугачёва» 18 сентября 1833 года Пушкин прибыл в Оренбург. В исторических изысканиях поэту помогал служивший при оренбургском военном губернаторе чиновником особых поручений Владимир Иванович Даль – писатель, создатель знаменитого словаря русского языка. Есть свидетельства, что В.И.Даль, путешествуя из Оренбурга в Уфу, останавливался в Стерлитамаке. Сама же поездка по Оренбургскому краю немало открыла Пушкину-историку. В «Истории Пугачёва» поэт упомянул о предводителе восставших башкир – Салавате Юлаеве.

Путешествие Пушкина оказалось весьма насыщенным новыми впечатлениями, в том числе, и от созерцания картин степной малознакомой природы, и, по утверждению многих пушкинистов, вдохновило его на написание целого ряда произведений. Через три года после этого путешествия разыгралась настоящая драма, которая привела к роковой дуэли, так рано оборвавшей жизнь великого русского поэта. А вскоре необычайным образом переплелись судьбы родного внука поэта от младшей дочери Натальи – Леонтия Михайловича Дубельта – и внучки стерлитамакского протоиерея церкви Казанской Божьей Матери Фёдора Ивановича Базилевского – Александры Ивановны Базилевской. Пушкин не был в Стерлитамаке во время своего Оренбургского путешествия, но о существовании этого населённого пункта знал. В «Истории Пугачёва» несколько раз упомянута Стерлитамакская пристань. Так, рассказывая о каторжнике Хлопуше, поэт пишет: «Пугачёв наименовал его полковником и поручил ему грабёж и возмущение заводов. Хлопуша оправдал его доверенность. Он пошёл по реке Сакмаре, возмущая окрестные селения; явился на Бугульчанской и Стерлитамакской пристанях и на уральских заводах и переслал оттоле Пугачёву пушки, ядра и порох…». Ещё одно упоминание нашей пристани Пушкиным связано с наступлением правительственных войск весной 1774 года: «Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось с вящей силою. Фрейман должен был преследовать Пугачёва… Фрейман остановился в Стерлитамацке».

23 мая 1836 года у Натальи Николаевны и Александра Сергеевича Пушкиных родился четвёртый ребёнок – дочь Наталья. Младшей дочери Пушкина было всего восемь месяцев, когда случилась роковая дуэль, и она лишилась родного отца. Однако со старшими детьми Александр Сергеевич Пушкин успел проявить себя как нежный и очень заботливый отец. Об этом свидетельствуют прежде всего его письма к жене. Младшая дочь поэта очень рано вышла замуж – в семнадцать лет – за Михаила Леонтьевича Дубельта, сына того самого Л.В.Дубельта, который после гибели Пушкина принимал личное участие в «послужном обыске бумаг» поэта. Муж Натальи Александровны Пушкиной был старше её на четырнадцать лет и к тридцати годам уже имел достаточно успешную военную карьеру. В 1861 году Михаил Леонтьевич за особое отличие по службе был произведён в генерал-майоры и назначен в свиту Его императорского величия. Но в ноябре того же года его продвижение по службе завершилось внезапной отставкой, причиной которой стали семейные обстоятельства. Супруги оказались на пороге длительного и тяжёлого бракоразводного процесса. К этому времени у Дубельтов уже было трое маленьких детей: Наталья, Леонтий и Анна. И хотя Михаил Леонтьевич, проявив определённое благородство, дал Наталье Александровне необходимую в таких случаях расписку в супружеской неверности и тем самым осудил себя на «всегдашнее безбрачие», отношения между теперь уже формальными супругами были далеко не безоблачными. Подтверждением тому служат воспоминания А.П.Араповой – дочери Натальи Николаевны Пушкиной от второго брака с Петром Петровичем Ланским. Так, летом 1862 года уже больная Наталья Николаевна вместе со своей дочерью Натальей Александровной Дубельт и внуками Наташей и Леонтием гостила у своей сестры Александры Николаевны Гончаровой-Фризенгоф в замке Бродяны. Отдых в кругу родных и близких ей людей омрачали мысли и переживания за судьбу оставшейся без средств дочери. Внезапно туда приехал Михаил Леонтьевич Дубельт, который, переменив своё решение о разводе, «дал полную волю своему необузданному, бешеному характеру». Эти свидетельства приведены для того, чтобы читатель мог понять, в какой обстановке пришлось расти детям Дубельтов и как это потом отразилось, прежде всего, на эмоциональном состоянии и душевном здоровье Леонтия, который после развода родителей был оставлен с отцом. Остаётся только догадываться, как тяжело переживала такое решение суда сама Наталья Александровна. 1 июня 1867 года она вторично вышла замуж за принца Николая Вильгельма Насаусского, получила титул графини Меренберг и навсегда покинула Россию. И вот в это непростое время мать мальчику заменила жена его родного дяди Николая Леонтьевича Дубельта – Александра Ивановна Базилевская-Дубельт.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 января 2017 года)

Н.НАСЫРОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104