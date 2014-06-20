Все мы родом из деревни

На своих этажах очень важно помнить об истоках

Люблю свою деревню. Хоть она и не деревня вовсе в классическом её понимании, а окраина города. Но близка и мила сердцу. Полчаса езды, и вот они – знакомые родные улицы да переулочки. В любое время года хороши! И весной, когда только пробивается зелень, когда зацветают яблоньки и каждой веточкой тянутся к окну. И на Спас, когда море плодов. А эти яблони – мои ровесницы. В памяти всплывают строчки поэта: «Дремлет сад, усыпанный плодами, яблоки в рассветные часы свесили над яркими цветами капли голубеющей росы…».

Помнится, в детстве любила с рассветом выбегать на родное крылечко, потягиваться, щурясь от солнца. Оно так ярко светило, выглядывая краешком из-за горы Долгой. И, казалось, оно мне улыбается каждым лучиком. И вот оно растёт-растёт, и большой светящийся диск выкатывается на небо, и всё вокруг оживает, начинает своё движение.

Зима с пушистым снегом приносила свои прелести: горки, катки, хоккей с мальчишками. Меня, девчонку, ставили на ворота. Валенки превращались в коньки. Забежишь домой, а они катятся – невозможно устоять. Сбросишь их, и на печку – греться на горячих кирпичах. Хорошо было на ней засыпать с книжкой русских народных сказок и под мурлыканье милого котика.

Зима старается, вот уж вторую неделю сыплет снегом. В душе – ожидание чуда! В детстве казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди в ожидании момента, когда начнём наряжать ёлку. Вечером ложишься спать, а в комнате – аромат еловых веток, во тьме таинственно сверкают шары, и мерно стучат на стене старинные часы, громко, словно московские куранты, отбивая каждый час. С каким-то сказочным ощущением я засыпала на своём диване. Ведь утром снова увижу это чудо – лесную красавицу.

Сейчас, конечно, всё меньше детворы на улице, их всё больше компьютеры привлекают. Но дети не изменились. Они такие же добрые и отзывчивые. Всегда рада видеть их, спешащих в мою родную восьмую школу в посёлке Строймаш. В день выборов она становится оживлённой – всё население, от восемнадцати лет и до стариков, спешит отдать свой голос за кандидатов. В этот раз, в сентябре, мне было особенно приятно прийти в родную школу, переполняло чувство гордости за неё.

Накануне моей старенькой маме привезли дрова. И мы, две бабушки, таскали их, устали – свои дети на работе. А куча не уменьшалась, и день на исходе, темнеет рано. А тут детишки проезжали на велосипедах. Увидев нас, они остановились и предложили свою помощь. А как весело они трудились! Им – радость, а нам – великая помощь. И так быстро растаяла казавшаяся нам огромной куча дров. И такая благодарность в душе родилась к этим детишкам. А потом было дружное чаепитие у бабушки. Некоторые из детишек соскучились по своим бабушкам, которых уже нет. Им было приятно снова ощутить это чувство любви и тепла бабушки, которую никто не заменит. Они оживлённо переговаривались, с любовью вспоминали своих бабушек и дедушек. И было так хорошо на душе оттого, что растёт такое чуткое поколение. Значит, у нас есть будущее – у страны, у города. Я с удовольствием в очередной раз посетила свою родную школу и выразила благодарность её директору, родителям за воспитание настоящих людей, добрых душой, чутких.

Всё начинается с детства, с родного дома. Живя в городе, на своих этажах, очень важно не забывать своих истоков. И на память приходят кем-то очень правильно сказанные слова: «Все мы родом из деревни!».

Н.БЫДАНЦЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104