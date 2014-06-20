Выставки, акции, соревнования

На неделе продолжат работу – в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – персональная фотовыставка О.А.Машковского «Стерлитамак. Страницы истории», в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр «Мастерская искусств», пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка О.А.Машковского «С любовью к природе родного края», посвящённая Году экологии в России, в Стерлитамакской картинной галерее – выставка VIII международной триеннале печатной графики, в историко-краеведческом музее – выставка новейших археологических раскопок «Культурные традиции древнего населения Южного Урала».

31 января

В 9.30 в Стерлитамакском филиале УГНТУ пройдут выездные профориентационные мероприятия с участием ректоров вузов РБ. В связи с этим в 12 часов в Городском дворце культуры будет организована работа различных площадок.

В 10 часов в школе № 24 начнутся соревнования по пулевой стрельбе среди юнармейских отделений в зачёт спартакиады «Слава Отечеству!».

В 18.30 (2 февраля – в это же время) в спортивном зале Стерлитамакского филиала БашГУ (пр.Ленина, 49) в рамках IV городского турнира «Кубок четырёх мячей» пройдут матчи по волейболу между командами трудовых коллективов предприятий и организаций.

1 февраля

В 17 часов в филиале № 7 МБУ «Централизованная библиотечная система» (ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт видеочас «Битва под Сталинградом. Как это было…».

2 февраля

В 12.30 в филиале № 10 МБУ «Централизованная библиотечная система» (пр.Ленина, 20) пройдёт урок мужества «И вспомнить страшно, и забыть нельзя», посвящённый 75-летию Сталинградской битвы.

В 18 часов в Городском дворце культуры состоится цирковое представление «Империал».

3 февраля

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система» (ул.Щербакова, 7) начнётся литературная игра «По страницам произведений Сергея Михалкова».

В 14 часов в школе № 31 состоятся городские соревнования по физической подготовке среди юнармейских отделений в зачёт спартакиады «Слава Отечеству!».

4 февраля

В 10 часов в филиале № 4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится день открытых дверей «В стиле ЭКО».

В 10 часов (5 февраля – в это же время) в шахматно-шашечном клубе (ул.Братская, 9) пройдёт первенство города по шахматам среди юношей и девушек. В 13 часов здесь состоится кубок города по русским шашкам (продолжится в это же время 5 февраля)

В 11 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Октября, 5 «а») состоится торжественное открытие первенства РБ по дзюдо.

В 11 часов на троллейбусном маршруте № 6 («Читающий троллейбус») начнётся акция «Зелёная лента».

5 февраля

В 10 часов на многофункциональной спортивной площадке школы № 35 состоится первенство города по хоккею «Золотая шайба-2017» (младшая возрастная группа).

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