«Хакатон – это про людей»

На что способно IT-сообщество за 24 часа?

Хакатон – это форум разработчиков, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-то задачи. В крупных городах марафоны IT-специалистов становятся делом привычным и важным. Теперь и нам есть чем гордиться: в минувшую пятницу в СФ БашГУ стартовал первый на юге республики хакатон. Вот как это было.

ГРОМ, УРАГАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Главный корпус СФ БашГУ, 20 часов. Почти все в сборе: около 50 участников из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Кумертау и Уфы в лекционной аудитории слушают доклады экспертов, но главное начнётся, когда конференция закончится, и студенты и молодые специалисты спустятся в спортзал. Здесь много света, звучит музыка, расставлены столы, на них белеют сетевые фильтры. Участники хакатона – кто в костюмах, кто в свитерах и джинсах, с рюкзаками и сумками для ноутбуков – проходят в зал, и у нас, сторонних наблюдателей, включается воображение: их шествие завораживает, ребята напоминают нам IT-специалистов из научных лабораторий будущего (кто не любит кинофантастику!). Сейчас программисты рассредоточатся за столами и достанут ноутбуки. Если оторвут взгляд от мониторов и оглядятся, увидят вокруг размашистое «Быстрее! Выше! Сильнее!» и «Привет участникам соревнований!». Вообще-то, хакатон – это не состязание, происходящее больше похоже на молодёжное общение в интернет-кафе.

– Хакатон – первый шаг на пути к созданию профессионального IT-сообщества, – говорит организатор марафона, специалист в области нейронных сетей, научный сотрудник СФ БашГУ Рустам Салаватов. – Участники будут работать над программным обеспечением в различных секциях: машинное обучение, умный город, IT-студент и виртуальная реальность.

А пока – мастер-класс по командообразованию. В коммуникативную игру «Гром – ураган – землетрясение» программисты играют добросовестно и увлечённо, броуновское движение изображают с вдохновением. Сегодня им предстоит пополнить копилку знаний простой истиной: не надо бояться стать единой командой с незнакомцами, увлечёнными одним делом с тобой. Быть открытым – выгодно.

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА

– Никто не ожидает от хакатона серьёзных разработок, – считает эксперт из Уфы Альберт Маннапов, специалист в области технологического предпринимательства и инноваций. – Хакатон – это не про разработки, это про людей. Сегодня могут сформироваться сильные команды, которые займутся IT-проектами в области искусственного интеллекта, чат-ботов и так далее. Результаты будут ясны через пару месяцев: если команды появятся, попробуем вместе поработать. Если нет – значит, нужно действовать как-то иначе. Открывая линию по разработке того или иного продукта, люди используют конкретные технологии и языки программирования и совершают типичную ошибку: не уделяют внимания таким важным вещам, как, например, снижение рыночных рисков. Любое технологическое задание можно выполнить, но есть проблема: нужно ли это рынку? Сходится ли экономика? Каковы каналы привлечения клиентов? В этом программисты зачастую слабы. Айтишники могут выдать продукт с пятью функциями, три из которых не нужны, а про одну важную забыли. Нужно учить программистов гибким методологиям. Например, тому, что любой стартап создаётся под узкую аудиторию, а не для всех, так что разработчику важно понимать, кому продукт будет интересен, и только потом совершенствовать его «для всех». Создавая стартап, нельзя руководствоваться интуицией: шанс преуспеть слишком мал. От 40 до 70 процентов бизнес-проектов на мировом рынке терпят провал. И если ребята, которые только что закончили вуз, пытаются по наитию сделать востребованный продукт – значит, они наивно верят в чудеса. Во всём мире принят научный подход к созданию стартапов. Выдвигаются гипотезы, они проверяются – большинство бизнес-проектов гипотезу не подтверждает. Задача стартапа в том и состоит, чтобы выдвигать гипотезы, ошибаться и делать жизнеспособную модель. Здесь начинающим очень поможет общение с людьми, которые уже создали технологический бизнес в похожей сфере или несколько бизнесов в разных областях.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 31 января 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

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