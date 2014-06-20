Хранилища знаний

О библиотеках города

В Уфе первые частные библиотеки появились в 18 веке. Их владельцами были чиновники и военные дворянского сословия. В Стерлитамаке, который был моложе Уфы на несколько веков, чиновники, строившие и обслуживавшие соляную пристань, считались образованными людьми, но большинство унтер-офицеров и солдат были неграмотны. Пожалуй, единственным книгохранилищем в центре соляной пристани (она уже была территорией города) была построенная до 1783 года церковь во имя иконы Покрова пресвятой Богоматери.

Обживавшие пристань дворяне привозили с собой и светскую литературу. У них за стёклами книжных шкафов пестрели цветными обложками произведения Ломоносова, Тредиаковского, Фонвизина, Державина, Новикова и других классиков. Любопытно в этой связи упомянуть об уголовном деле, которое в своё время обнаружил в архивах стерлитамакский историк и краевед Салават Таймасов. Оно было заведено в 1786 году на казначея М.Андронникова. Оказалось, что он был не только любителем живописи, красивых вещей и шахмат, но и библиоманом. Когда обнаружилась пропажа казначея с деньгами, его имущество было пущено с молотка. Среди распроданного оказалась и солидная, по меркам того времени, библиотека – около 50 томов светских и религиозных книг, которую выкупил купец Ряхин. Местному священнику Петру Михайлову достались «Псалтырь учебный» и «Месяцеслов своего лета».

Вокруг городских земель проживали в своих имениях помещики и дворяне Левашовы, Стрелковы, Наумовы, Падейские. Они гордились не только своими богатствами, но и библиотеками. У них был повод встречаться друг с другом, чтобы обмениваться книгами.

Первую же учебную библиотеку начали создавать в 1839 году на базе одноклассного приходского училища для мальчиков. Перед началом учебного года словесный суд выделил более трёхсот рублей для закупки школьной мебели, арифметической доски, шкафов для библиотеки. На первые 16 книг – «Азбуку», «Грамматику», «Арифметику», «Закон Божий» – было потрачено около 30 рублей. Родители учащихся так же бескорыстно дарили книги из своих библиотек. Учитель А.И.Максимов приехал на новое место работы в Стерлитамак не с пустыми руками: кроме скромного холостяцкого скарба он привёз свою библиотеку.

Ежегодно городские власти выделяли на формирование учебного фонда десятки рублей. Были среди них сказки А.С.Пушкина и «Повести Белкина». Но пожар 1861 года превратил приходское имущество и библиотеку в пепел. В огне сгорели книги со стихами и прозой русских и зарубежных поэтов и писателей. Городская ратуша тут же выделила средства на покупку новых книг и учебников.

Фонды и библиотеки продолжали пополняться, когда на базе училища было образовано двухклассное частное училище (1873-1876 гг.). Потом книжный фонд перешёл к мужской прогимназии и вскоре достиг более двух тысяч книг.

Большинство книг выписывалось из Уфы – из книжного магазина П.К.Блохина, губернского земского книжного склада. Это были и брошюры, и учебники, и книги для детей. Горожане положили было глаз на библиотеку прогимназии и даже написали письмо самому министру народного просвещения с просьбой разрешить брать там книги. Но из Санкт-Петербурга пришло грозное письмо, запрещавшее местным книголюбам пользоваться библиотекой учебного заведения. В 1888 году вместо прогимназии было учреждено четырёхклассное городское училище (шестилетка), которому передали и библиотеку, где хранились к тому времени 3169 томов художественной литературы. Теперь горожанам разрешалось брать книги, так как учебное заведение поменяло свой статус.

Должность библиотекарей в начальных училищах выполняли заведующие, а в средних – классные наставники. К жалованию прибавлялись одна, а то и две десятирублёвки в месяц. Библиотекарем в 1902-1903 учебном году работал Михаил Седых. За полгода он получил 50 рублей. На них тогда можно было купить две коровы.

В сентябре 1908 года в Стерлитамаке случился большой пожар. Он не пощадил здания учебных заведений со всем имуществом. Как только здания-погорельцы были восстановлены, городская и уездная управы выделили деньги на книги и учебники. Покупали педагоги не всё подряд, а только самую нужную литературу. Газета «Уфимский вестник» в августе 1914 года писала, что для подготовки педагогов города и уезда в помещении первого приходского училища была открыта выставка лучших детских книг, издаваемых в России. Они были привезены из Уфимской образцовой детской библиотеки. Организовали выставку заведующий отделом народного образования И.Прозоров и председатель земской управы Н.П.Депрейс.

К 1917 году эти выставки сделали своё дело: в учебные заведения поступило много нужных книг. Среди них – «Родное слово» К.Ушинского, тома полной русской хрестоматии, география Любэна, геометрия Дмитриева.

В первые годы 20 столетия фонд центральной уездной библиотеки увеличился до 5 тысяч томов. Но он сгорел во время пожара 1908 года. Как только было выстроено новое здание земской управы, в сентябре 1914 года, в новую библиотеку поступили 150 книг. Это были повести Тургенева, исторические романы Данилевского, французские романы Ж.Санд и О.Бальзака. Земский библиотекарь с окладом в 180 рублей в год пользовался ещё и бесплатным жильём.

В 1910 году губернские депутаты решили открыть в Стерлитамаке библиотеку, но здание управы не было ещё построено. В 1913 году планировалось открыть библиотеку имени уфимского мецената Пашкина, но опять не нашлось места под неё – город восстанавливался после пожара. Книги были отправлены в село Табынское. Только в 1914 году открылась библиотека имени Павленкова, который, умирая, завещал свои деньги на развитие библиотечного дела губернии.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 января 2017 года)

Ю.СИДОРЕНКО

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104